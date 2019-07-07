Филарет дал интервью российским пропагандистам: в ПЦУ ответили (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Филарет раскритиковал томос перед росСМИ

Почетный патриарх Филарет впервые дал интервью российским пропагандистским СМИ и высказал свою позицию относительно конфликта с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием и раскритиковал томос об автокефалии. Об этом 7 июля сообщил журналист Милан Лелич на своей странице в Facebook.

Данный репортаж под названием "Ничего святого" опубликован на YouTube-канале.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос - плохой и неправильный.

Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты", - написал Лелич.

Филарет дал интервью "Россия 24" (Фото: скриншот / facebook.com/milan.lelich)

Филарет рассказал журналистке, что томос ограничивает влияние Украинской церкви, и он никогда бы не подписал документ, если бы знал его содержание.

Также журналистка, которая в репортаже говорит про "раскол у раскольников", спросила почетного патриарха, был ли он "фактически обманут". На это священнослужитель дал утвердительный ответ и сказал, что его "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Видео: YouTube / Россия 24

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) также высказался относительно скандального интервью Филарета и призвал помолимся за здоровье Филарета - телесное и духовное.

"Ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину. Тогда вместе со всеми наш Патриарх Филарет благодарил Вселенского Патриарха и президента Порошенко за большой труд. И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде - званию Героя Украины. Потому наш Патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял ...

Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину.

Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса. "Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом" - это мог сказать какой-то другой человек, но не наш патриарх.

Сегодня болезнь оказалась очередным "пробитием дна" - интервью "Россия 24". А мы еще надеялись, что дно - это "Страна.юа"...

Обидно писать об этом в праздник, но и не отреагировать - нельзя.

У меня два вывода:

1. Пользуясь болезнью Патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает. "Мы стали первыми и единственными Российскими журналистами, с Которым согласился встретиться раскольник Денисенко"; "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, о чем представители РПЦ говорили еще в начале религиозно-политического проекта "Томос"" - с радостью рапортует кремлевская пропагандистка...

2. Помолимся за здоровье патриарха Филарета - телесное и духовное. Потому невозможно для людей - возможно Богу", - говорится в публикации.

Почетный патриарх Филарет (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пользователи сети крайне негативно восприняли новость и довольно эмоционально комментируют интервью Филарета российским пропагандистам.

Жаль это наблюдать, не думал, что люди могут настолько жаждать власти, чтобы позориться до такой степени;

Филарет на Россия24, сюр;

А еще он Епифания кремлевским агентом назвал;

Этот мир сошел с ума...

Скрин комментариев

Отметим, что около двух недель назад архиепископ Евстратий (Зоря) углядел прямое цитирование роспропаганды, комментируя скандальное заявление Филарета относительно "захвата храмов" прекратившего свое существование УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, что ранее Филарет в попытке возобновить Киевский патриархат отверг томос об автокефалии. В свою очередь на ситуацию отреагировал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, и Церковь временно отстранила от служения двух священнослужителей, поддержавших инициативу почетного патриарха.