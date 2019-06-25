Обидно и больно: у Епифания ответили Филарету на "захват храмов"

Фото: коллаж РБК-Украина

Филарет порвал с ПЦУ. Архиепископ Зоря высказался о скандальных словах почетного патриарха

Филарет обвинил Православную церковь Украины в "рейдерском захвате" храмов прекратившего свое существование УПЦ Киевского патриархата. Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель спикера ПЦУ Евстратий (Зоря) прокомментировал скандальные заявления почетного патриарха, в которых углядел прямое цитирование роспропаганды. Об этом священнослужитель написал в своем Facebook.

Отметим, что ранее Филарет в попытке возобновить Киевский патриархат отверг томос об автокефалии. В свою очередь на ситуацию отреагировал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, Церковь временно отстранила от служения двух священнослужителей, поддержавших инициативу почетного патриарха.

Зоря отметил, что на созванной пресс-конференции Филарет "цитировал лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", и за всем этим "обидно наблюдать".

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Архиепископ сделал из это два вывода.

"1. Способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась. Однако это еще можно понять (хотя и не оправдать!), Учитывая возраст и эмоциональное состояние.

Но 2. Значительно молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием Почетного Патриарха", - написал Зоря.

Священнослужитель призвал молиться за Филарета.

"Если так пойдет дальше - что, ожидать на следующем брифинге цитирование публикаций "спж" или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"? Обидно и больно. Помолимся за нашего Старца..." - говорится в публикации.

Почетный патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось, ранее Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал конфликт между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным партиархом Филаретом и подчеркнул, что "Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал".

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Также сообщалось, что митрополит Киевский и всей Украины Епифаний высказался относительно разногласий с Филаретом после получения томоса из-за вопросов будущего развития единой поместной православной церкви.