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Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" храмов

Новости » Общество    25.06.2019 - 12:02
Филарет обвинил ПЦУ в "рейдерском захвате" храмов
Фото: Филарет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Патриарх просит власть защитить храмы "от рейдерских захватов"

Патриарх Филарет обвинил Православную церковь Украины в захвате храмов. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Филарет обратился к властям с просьбой защитить храмы от рейдерских захватов.

"Обращаемся к государственным органам власти, чтобы они защитили права и свободы верующих Киевского патриархата и защитили нас от рейдерских захватов", - заявил патриарх.

По его словам, единственная Православная церковь планирует захватить храмы УПЦ КП.

"Так называемая ПЦУ начала рейдерские атаки. Захватывает наши храмы. Захватили Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь и Успенскую церковь в Киеве. Сейчас планируется захват Владимирского собора. Думаю, что этими объектами не ограничится, и будут пытаться захватывать храмы УПЦ КП", - добавил он.

Филарет подчеркнул, что УПЦ КП будет оставаться независимой церковью.

"Украинская православная церковь Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах власти. Мы продолжаем существовать как независимая церковь", - сказал он.

Патриарх также отметил, что имущество УПЦ КП не перейдет в собственность ПЦУ.

"Имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается имуществом этой церкви", - подчеркнул Филарет.

Напомним, Священный синод на заседании в понедельник принял решение лишить почетного патриарха ПЦУ Филарета прав на киевские епархии и монастыри.

Как писало РБК-Украина ранее, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) отмечал, что действия почетного патриарха Филарета продиктованы его преклонным возрастом. По словам Зори, Филарет убежден, что действует во благо украинской церкви.

Отметим, группа священников во главе с Филаретом вышли из состава Православной церкви Украины. Однако Зоря отметил, что выход священников из ПЦУ не является расколом.

ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета Филарета лишили прав на киевские епархии и монастыри
Новости Украины рейдерский захватПЦУ
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