Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам: у ПЦУ відповіли (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Філарет розкритикував томос перед росЗМІ

Почесний патріарх Філарет вперше дав інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ та висловив свою позицію щодо конфлікту із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та розкритикував томос про автокефалію. Про це 7 липня повідомив журналіст Мілан Лєліч на своїй сторінці в Facebook.

Даний репортаж під назвою "Нічого святого" опублікований на YouTube-каналі.

"Пропагандистка "Россия 24" Анна Афанасьєва не тільки спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А Філарет їй розповідає про те, чому отриманий нами томос - поганий і неправильний.

Не знаю, що тут можна додати, шановні патріоти", - написав Лєліч.

Філарет дав інтерв'ю "Росія 24" (Фото: скріншот / facebook.com/milan.lelich)

Філарет розповів журналістці, що томос обмежує вплив Української церкви, і він ніколи б не підписав документ, якщо б знав його зміст.

Також журналістка, яка в репортажі говорить про "розкол у розкольників", запитала почесного патріарха, чи був він "фактично обдурений". На це священнослужитель дав ствердну відповідь і сказав, що його "і президент обдурив, і митрополит Епіфаній".

Відео: YouTube / Росія 24

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря) також висловився щодо скандального інтерв'ю Філарета і закликав помолимося за здоров'я Філарета - тілесне і духовне.

"Рівно півроку тому томос був вручений митрополиту Епіфанію та прибув до України. Тоді разом з усіма наш патріарх Філарет дякував Вселенському Патріарху і президенту Порошенку за велику працю. І його самого шанували за жертовність та мужність, щиро раділи заслуженій нагороді - званню Герой України. Бо наш патріарх справді був героєм. Який був натхненним і сам надихав...

Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби наш патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну.

Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу. "Коли я вийду з ПЦУ, то у Епіфанія відберуть Томос, він буде ніким, а я - буду Патріархом" - це могла сказати якась інша людина, але не наш патріарх.

Сьогодні хвороба виявилася черговим "пробиттям дна" - інтерв'ю "Россия 24". А ми ще сподівалися, що дно - це "Страна.юа"...

Прикро писати про це в свято, але і не відреагувати - не можна.

У мене два висновки:

1. Користуючись хворобою Патріарха Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує. "Мы стали первыми и единственными российскими журналистами, с которыми согласился встретиться раскольник Денисенко"; "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, о чем представители РПЦ говорили еще в начале религиозно-политического проекта "Томос"" - з радістю рапортує кремлівська пропагандистка...

2. Молімося за здоров'я патріарха Філарета - тілесне і духовне. Бо неможливе для людей - можливе для Бога!" - йдеться у публікації.

Почесний патріарх Філарет (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Користувачі мережі вкрай негативно сприйняли новину і досить емоційно коментують інтерв'ю Філарета російським пропагандистам.

Шкода спостерігати, не думав, що люди можуть настільки жадати влади, щоб ганьбитися до такої міри;

Філарет на Россия24, сюр;

А ще він Епіфанія кремлівським агентом назвав;

Цей світ зійшов з глузду...

Скрін коментарів

Зазначимо, що близько двох тижнів тому, архієпископ Євстратій (Зоря) вгледів пряме цитування роспропаганди, коментуючи скандальну заяву Філарета щодо "захоплення храмів" УПЦ Київського патріархату, що припинив своє існування.

Нагадаємо, що раніше Філарет у спробі відновити Київський патріархат відкинув томос про автокефалію. У свою чергу на ситуацію відреагував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, і Церква тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які підтримали ініціативу почесного патріарха.