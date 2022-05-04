ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ежедневная ошибка, из-за которой выпадают волосы: исправить очень легко

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 16:39
Ежедневная ошибка, из-за которой выпадают волосы: исправить очень легко Фото: волосы выпадают из-за этой ошибки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, какая ежедневная привычка может провоцировать выпадение волос, воспаление кожи головы, появление перхоти.

Об этом заявил британский трихолог Сэм Синкир, основатель и руководитель клиники лечения и ухода за кожей и волосами Este Medical Group.

Речь идет о мытье головы под горячей водой. Так происходит, когда вы принимаете горячий душ, и заодно моете волосы.

Врачи говорят, что делать так нельзя: стоит приучить свою голову к более низким температурам.

"Горячие пары и влага могут нанести большой вред коже головы и волосам, сделав их ломкими, что, в свою очередь, приводит к выпадению", - заявил Синкир.

Трихолог разъяснил, что во время действия горячей воды на кожу головы, она набухает, кровообращение замедляется. Кроме того горячая вода "открывает" поры, что ослабляет корни волос, облегчая их выпадение.

Горячая вода может также привести к пересушиванию, зуду, появлению перхоти.

"Если вы уже страдаете от перхоти, не мойте голову горячей водой", - подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали, как подручными средствами избавиться от седины и остановить выпадение волос.

Также врач назвала древнейшее средство против выпадения волос, которое есть на каждой кухне.

Кроме того сообщалось, какой дешевый компонент нужно добавить в шампунь чтобы забыть о частом мытье головы.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы
LITE
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)
Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)