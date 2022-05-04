Ежедневная ошибка, из-за которой выпадают волосы: исправить очень легко

Врачи рассказали, какая ежедневная привычка может провоцировать выпадение волос, воспаление кожи головы, появление перхоти.

Об этом заявил британский трихолог Сэм Синкир, основатель и руководитель клиники лечения и ухода за кожей и волосами Este Medical Group .

Речь идет о мытье головы под горячей водой. Так происходит, когда вы принимаете горячий душ, и заодно моете волосы.

Врачи говорят, что делать так нельзя: стоит приучить свою голову к более низким температурам.

"Горячие пары и влага могут нанести большой вред коже головы и волосам, сделав их ломкими, что, в свою очередь, приводит к выпадению", - заявил Синкир.

Трихолог разъяснил, что во время действия горячей воды на кожу головы, она набухает, кровообращение замедляется. Кроме того горячая вода "открывает" поры, что ослабляет корни волос, облегчая их выпадение.

Горячая вода может также привести к пересушиванию, зуду, появлению перхоти.

"Если вы уже страдаете от перхоти, не мойте голову горячей водой", - подчеркнул эксперт.