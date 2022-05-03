Как подручными средствами избавиться от седины и остановить выпадение волос

Остановить выпадение волос, укрепить их и избавиться от седины помогут подручные средства, большинство из которых найдутся на каждой кухне.

Об этом пишет Zdorovia.com.

Кофе

Черный кофе поможет придать коричневые блики волосам и закрасит вашу седину. Особенно если ваши локоны каштанового цвета.

Приготовьте три чашки натурального кофе. Вымойте волосы шампунем, нанесите кофе на влажные волосы и массируйте круговыми движениями. Затем волосы нужно обернуть полотенцем на 20 минут. После чего смыть чистой водой.

Применяйте этот метод до двух раз в неделю.

Обычный черный чай

Это средство можно использовать, как ополаскиватель для волос. Чай поможет замаскировать седину, ведь он содержит дубильную кислоту, которая помогает затемнить цвет волос.

Если хотите добиться лучшего эффекта, сделайте микс с кофе.

Розмарин

Эфирное масло розмарина с цинеолом очищает кожу головы, уменьшает появление перхоти, ограничивает выпадение волос и стимулирует их рост.

Кроме того розмарин можно использовать в качестве красителя. Добавьте три горсти травы в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Выключите, накройте крышкой и дайте постоять 15 минут, процедите после остывания.

Затем нанесите настой на волосы, выполняя легкий массаж.

Волосы могут седеть рано по таким причинам: