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Добавьте в шампунь этот дешевый компонент и вы забудете о частом мытье головы

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Понедельник 21 февраля 2022 17:15
Добавьте в шампунь этот дешевый компонент и вы забудете о частом мытье головы Фото: Как избежать ежедневного мытья волос (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многим из нас знакома ситуация, когда утром выходишь из дому с идеально чистыми роскошными волосами, а уже к вечеру не знаешь, куда их деть и как заколоть, ведь от объема не осталось и следа. Но решение есть, нужно просто добавить в шампунь недорогое средство.

Об этом пишет Podpravda.

Особенно актуально это зимой со всеми этими шапками, шарфами, капюшонами. Из-за этого голову приходится мыть каждый день. Это не только вредит волосам, но и попросту дорого.

Что добавить в шампунь

Эксперты говорят, что в шампунь достаточно добавить немного пищевой соды. Перемешайте средство и вымыть этой смесью голову.

Так ваши волосы дольше будут оставаться чистыми и свежими даже под шапкой.

Секрет в том, что шампунь с добавлением соды лучше очищает волосы, делает их немного более объемными, в итоге они не так быстро пачкаются даже под шапкой.

Это важно

Но запомните, что мыть голову с содой часто нельзя, так как сода достаточно агрессивна для кожи головы и волос.

Она довольно сильно подсушивает волосы, нарушает PH-баланс, поэтому нужно мыть голову с содой не чаще 2-3 раз в месяц.

Ранее мы писали про копеечное средство, которое поможет остановить истончение и выпадение волос.

Также сообщалось, почему нельзя вырывать седые волосы, и как решить проблему без окрашивания.

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