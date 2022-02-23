Врач назвала древнеейшее средство против выпадения волос, которое есть на каждой кухне

Врач рассказала про, пожалуй, самое древнее средство против выпадения и для восстановления волос, которое найдется на каждой кухне.

Свои секреты приоткрыла доктор Люсия Гарсия из США, пишет Quora .

Речь идет об обычном луке, сок которого может творить чудеса с вашей шевелюрой.

Лук используют очень давно для помощи волосам

Лук - это богатый питательными веществами овощ, имеющий медицинское значение. По словам доктора Гарсия, во многих странах лук называют "королем овощей".

По статистике ВОЗ, от выпадения волос страдает в среднем каждый шестой человек в мире.

"К счастью, лук дает нам простое и безопасное натуральное средство, которое используется с древних времен", - сообщила медик.

Каким образом лук влияет на рост волос

Волосы содержат фермент-антиоксидант каталазу, и без этого соединения волосы могут легко поседеть и выпасть. Лук же богат антиоксидантным ферментом каталазой.

"Извлечение лукового сока, а затем аккуратное нанесение его на кожу головы может оптимизировать цикл роста волос и эффективно лечить выпадение волос", - заявляет врач.

Помимо всего прочего, лук - единственный овощ, содержащий простагландин А. Простагландин А - природный сосудорасширяющий препарат, который может расширять кровеносные сосуды, снижать вязкость крови и улучшать кровообращение.

Поэтому нанесение лукового сока, богатого простагландином А, непосредственно на кожу головы может усилить питание волосяных фолликулов, уменьшить выпадение волос и стимулировать их рост.

Кроме того, луковый сок также содержит питательные вещества, такие как сульфиды, флавоноиды, каротин, витамин В1, витамин В2, витамин С, витамин Е и т. д. Комбинация этих питательных веществ оказывает очень хорошее питательное действие на клетки кожи головы.

Какой вид лука самый эффективный

Доктор Гарсия утверждает, что темно-фиолетовый лук лучше всего помогает при выпадении волос.

"Клинический опыт показывает, что в течение одного-двух месяцев у 70-80% людей могут вырасти новые волосы, если использовать луковый сок два раза в день", - добавила она.