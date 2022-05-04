Щоденна помилка, через яку випадає волосся: виправити дуже легко

Про це заявив британський трихолог Сем Сінкір, засновник та керівник клініки лікування та догляду за шкірою та волоссям Este Medical Group .

Мова йде про миття голови під гарячою водою. Так відбувається, коли ви приймаєте гарячий душ, і заодно миєте волосся.

Лікарі кажуть, що робити так не можна: варто привчити свою голову до більш низьких температур.

"Гарячі пари і волога можуть завдати великої шкоди шкірі голови і волоссю, зробивши його ламким, що, у свою чергу, призводить до випадіння", - заявив Сінкір.

Трихолог роз'яснив, що під час дії гарячої води на шкіру голови, вона набухає, кровообіг сповільнюється. Крім того гаряча вода "відкриває" пори, що послаблює коріння волосся, полегшуючи його випадіння.



Гаряча вода може також призвести до пересушування, свербежу, появи лупи.



"Якщо ви вже страждаєте від лупи, не мийте голову гарячою водою", - наголосив експерт.