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Щоденна помилка, через яку випадає волосся: виправити дуже легко

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Середа 04 травня 2022 16:39
Щоденна помилка, через яку випадає волосся: виправити дуже легко Фото: Волосся випадає через цю помилку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, яка щоденна звичка може провокувати випадання волосся, запалення шкіри голови, появу лупи.

Про це заявив британський трихолог Сем Сінкір, засновник та керівник клініки лікування та догляду за шкірою та волоссям Este Medical Group.

Мова йде про миття голови під гарячою водою. Так відбувається, коли ви приймаєте гарячий душ, і заодно миєте волосся.

Лікарі кажуть, що робити так не можна: варто привчити свою голову до більш низьких температур.

"Гарячі пари і волога можуть завдати великої шкоди шкірі голови і волоссю, зробивши його ламким, що, у свою чергу, призводить до випадіння", - заявив Сінкір.

Трихолог роз'яснив, що під час дії гарячої води на шкіру голови, вона набухає, кровообіг сповільнюється. Крім того гаряча вода "відкриває" пори, що послаблює коріння волосся, полегшуючи його випадіння.

Гаряча вода може також призвести до пересушування, свербежу, появи лупи.

"Якщо ви вже страждаєте від лупи, не мийте голову гарячою водою", - наголосив експерт.

Раніше ми писали, як підручними засобами позбутися від сивини і зупинити випадання волосся.

Також лікар назвала найдавніший засіб проти випадіння волосся, який є на кожній кухні.

Крім того повідомлялося, який дешевий компонент потрібно додати в шампунь, щоб забути про часте миття голови.

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