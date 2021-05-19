Евровидение 2021: во время выступления Go_A в прямом эфире произошел курьез

Артистка не растерялась и продолжала петь, как ни в чем не бывало. В итоге Go_A сорвали шквал аплодисментов и все прошло хорошо.

Отметим, что видео выступления с песней "Шум" быстро набрало популярность в сети. За несколько часов оно набрало более миллиона просмотров на официальном канале Евровидения.

Кроме того, видео попало на первое место в тренды YouTube. В данное время у видео уже больше 2,7 миллиона просмотров.

Go_A выступили в первом полуфинале Евровидения 2021 (видео: YouTube)