Євробачення 2021: під час виступу Go_A в прямому ефірі стався курйоз

Артистка не розгубилася і продовжувала співати, як ні в чому не бувало. У підсумку Go_A зірвали шквал оплесків і все пройшло добре.

Зазначимо, що відео виступу з піснею "Шум" швидко набрало популярність в мережі. За кілька годин воно набрало більше мільйона переглядів на офіційному каналі Євробачення.

Крім того, відео потрапило на перше місце в тренди YouTube. Зараз у відео вже більше ніж 2,7 мільйона переглядів.

Go_A виступили в першому півфіналі Євробачення 2021 (відео: YouTube)