Евровидение 2021: Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале

Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме.

Видео выступления и его подробности смотрите ниже в нашем материале.

Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.

Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.

Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"

Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.

Украинцы Go_A в полуфинале действительно смогли "зажечь" сцену и зал своим выступлением, собрав немало восторженных отзывов зрителей масштабного международного конкурса. В комментариях под видео звучат такие комменты:

МОЛОДЦЫ БОЖЕ Я ПЛАЧУ!

Вот почему Украина имеет 100% квалификацию

Пожалуйста, пусть они пройдут в финал. Я тащусь от них! Очень крутое выступление!

Впервые на конкурсе прозвучало полностью песня на украинском! И Вы видели реакцию зрителей? Какие же они крутые! Гордость.

Это то, что нам нужно, современная, крутая и этническая песня. Я люблю страну, которая предлагает песни на родном языке и их культуру. Я это очень люблю!!

В первом полуфинале показали свое мастерство на сцене Ahoy Arena представители таких стран:

Литва

Словения

Россия

Швеция

Австралия

Северная Македония

Ирландия

Кипр

Норвегия

Хорватия

Бельгия

Израиль

Румыния

Азербайджан

Украина

Мальта

В финал прошли следующие страны:

Норвегия

Израиль

Россия

Азербайджан

Мальта

Литва

Кипр

Швеция

Бельгия

Украина

Напомним, что второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал будет 22 мая.