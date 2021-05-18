Евровидение 2021: Go_A "взорвали" сцену в первом полуфинале
Евровидение 2021 стартовало грандиозным полуфиналом в нидерландском Роттердаме 18 мая, показав выступления первых шестнадцати участников. Украинцы Go_A вышли на сцену с хитом Shum, буквально "взорвав" сцену Ahoy Arena в Роттердаме.
Видео выступления и его подробности смотрите ниже в нашем материале.
Украинская группа уверенно прошла в финал конкурса и теперь будет сражаться за победу 22 мая.
Солиста Go_A Екатерина Павленко вместе с участниками Тарасом Шевченко, Игорем Диденчуком и Иваном Григоряком "пошумели" на сцене, вызвав восторг нидерландских зрителей.
Видео: Go_A выступили на Евровидении с песней "Шум"
Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ. Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.
Украинцы Go_A в полуфинале действительно смогли "зажечь" сцену и зал своим выступлением, собрав немало восторженных отзывов зрителей масштабного международного конкурса. В комментариях под видео звучат такие комменты:
- МОЛОДЦЫ БОЖЕ Я ПЛАЧУ!
- Вот почему Украина имеет 100% квалификацию
- Пожалуйста, пусть они пройдут в финал. Я тащусь от них! Очень крутое выступление!
- Впервые на конкурсе прозвучало полностью песня на украинском! И Вы видели реакцию зрителей? Какие же они крутые! Гордость.
- Это то, что нам нужно, современная, крутая и этническая песня. Я люблю страну, которая предлагает песни на родном языке и их культуру. Я это очень люблю!!
В первом полуфинале показали свое мастерство на сцене Ahoy Arena представители таких стран:
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
В финал прошли следующие страны:
- Норвегия
- Израиль
- Россия
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кипр
- Швеция
- Бельгия
- Украина
Напомним, что второй полуфинал "Евровидения" состоится 20 мая, а финал будет 22 мая.
Ранее мы писали, что россиянку Manizha раскритиковали за выбор сценического наряда для Евровидения.