Финал Евровидения 2021: стало известно, когда смотреть выступление Украины
После выхода в финал Евровидения 2021 украинской группы Go_A стало известно, когда именно в финале они будут выступать. Коллектив прошел традиционную процедуру жеребьевки после первого полуфинала 18 мая.
Видео с Роттердама Go_A опубликовали на своей Instagram-странице.
"Мы будем выступать во второй половине финала Евровидения 2021", - подписано видео.
Трансляция финала Евровидения начнется в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ, закончится она в 01:40 объявлением победителя международного конкурса.
Видео: Когда Украина выступит в финале Евровидения 2021
После того, как Go_A прошли в финал конкурса, они поделились своей бурной реакцией на это событие, показав видео. Организаторы заставили наших изрядно понервничать, объявив Украину последней из первой десятки финалистов.
"Мы в финале Евровидения 2021 Спасибо за безумную поддержку и веру в нас!" - подписали Go_A видео с реакцией на выход в финал.
Видео: Реакция Go_A на выход в финал Евровидения 2021
Отметим, что в финал конкурса, кроме Украины, прошли следующие страны:
- Норвегия
- Израиль
- Россия
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кипр
- Швеция
- Бельгия
Интересно, что после выхода в финал Евровидения, Украина резко взлетела с восьмого на четвертое место в рейтинге букмекеров.
Ранее мы писали, кто теперь главные конкуренты нашей страны на международном песенном конкурсе, который проходит в нидерландском городе Роттердам.