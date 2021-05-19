Go_A попали в скандал из-за номера на Евровидении 2021: обвиняют в краже

Вчера, 18 мая, в Нидерландах прошел первый полуфинал Евровидения 2021. Украинцы Go_A со своим хитом "Шум" буквально "взорвали" сцену и прошли в финал. Однако постановка их номера спровоцировала скандал. Так, режиссер и сценарист Анастасия Михайлова обвинила "Суспільне", "СТБ" и постановщика Константина Томильченко в краже ее идеи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

По словам Анастасии, она принимала участие в конкурсе на создание идеи клипа на песню "Шум" группы Go_A. Она защитила идею перед комиссией и через время из узнала о том, что конкурс выиграл кто-то другой.

"А потом, спустя 3 месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени", - написала девушка.

Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353

По ее словам, все, что она описывала в своей разработке, совпало с номером Go_A на Евровидении 2021 - от декораций и подсветки до костюмов.

Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353

"Конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно прям было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили (кстати, после моего обращения на голове солистки появилась корона, а нимб перестал там быть. Но фото никуда не денешь. До этого это был нимб и никакой короны), танцоры на тумбе, а не на цилиндрах. Подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену - ее дорисовали", - отметила Михайлова.

Что говорят создатели номера Go_A

Над созданием номера работали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Бартковский. Томильченко рассказал, как ему пришла идея номера для Go_A и чем он вдохновлялся при его создании.

По его словам, как только он услышал песню "Шум" сразу же у него в голове начали возникать идеи для будущего номера.

Выступление Go_A в полуфинале Евровидения 2021 (фото: "СТБ")

"Сразу же возникла картинка с плотом - неким объектом, который может переносить в будущее и на котором стоят наши пилигримы, группа Go_A. На нем происходит определенный обряд возрождения, к которому призывает солистка Катя - она уже имеет этот Шум внутри, уже проснулась, расцвела, и зазывает людей к этому", - рассказал Томильченко.

Выступление Go_A в полуфинале Евровидения 2021 (фото: "СТБ")

Авторам номера захотелось окунуться в природу и призвать людей проснуться от информационного шума.

"Мы хотели сделать номер современным и обратились в стилистику кибер-панка. Искали симбиоз обрядовых историй и современности, чтобы не быть тривиальными, но и сохранить колорит аутентики", - добавил Томильченко.

Над созданием сценических образов работал известный украинский стилист и художник по костюмам Дмитрий Курята.