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Евровидение 2021: во время выступления Go_A в прямом эфире произошел курьез

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Нидерланды, Среда 19 мая 2021 23:12
Евровидение 2021: во время выступления Go_A в прямом эфире произошел курьез Фото: Go_A на выступлении в первом полуфинале Евровидения 2021 (пресс-служба "СТБ")
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 18 мая, в Роттердаме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, на котором выступили представители от Украины группа Go_A. Они прошли в финал, но стало известно, что во время прямого эфира произошла курьезная ситуация. Во время выступления нашей группы не выдержала и разъехалась платформа, на которой находились музыканты.

Об этом рассказала солистка группы Екатерина Павленко в Instagram

Артистка не растерялась и продолжала петь, как ни в чем не бывало. В итоге Go_A сорвали шквал аплодисментов и все прошло хорошо.

Отметим, что видео выступления с песней "Шум" быстро набрало популярность в сети. За несколько часов оно набрало более миллиона просмотров на официальном канале Евровидения.

Кроме того, видео попало на первое место в тренды YouTube. В данное время у видео уже больше 2,7 миллиона просмотров.

Go_A выступили в первом полуфинале Евровидения 2021 (видео: YouTube)

Напомним, Go_A попали в скандал из-за номера на Евровидении 2021. Дело в том, что украинский режиссер и сценарист Анастасия Михайлова обвинила постановщика номера Константина Томильченко, а также телеканалы "Суспільне", "СТБ" в краже ее идеи.

Она заявила, что принимала участие в конкурсе на создание идеи клипа на песню "Шум" группы, но ее идею не приняли, а потом через время все же использовали, но без ее ведома.

Ранее стало известно, когда смотреть выступление Украины в финале Евровидения 2021.

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