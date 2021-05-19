Євробачення 2021: під час виступу Go_A в прямому ефірі стався курйоз
Вчора, 18 травня, в Роттердамі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, на якому виступили представники від України гурт Go_A. Вони пройшли у фінал, але стало відомо, що під час прямого ефіру сталася курйозна ситуація. Під час виступу нашого гурту не витримала і роз'їхалася платформа, на якій знаходилися музиканти.
Про це розповіла солістка гурту Катерина Павленко в Instagram
Артистка не розгубилася і продовжувала співати, як ні в чому не бувало. У підсумку Go_A зірвали шквал оплесків і все пройшло добре.
Зазначимо, що відео виступу з піснею "Шум" швидко набрало популярність в мережі. За кілька годин воно набрало більше мільйона переглядів на офіційному каналі Євробачення.
Крім того, відео потрапило на перше місце в тренди YouTube. Зараз у відео вже більше ніж 2,7 мільйона переглядів.
Go_A виступили в першому півфіналі Євробачення 2021 (відео: YouTube)
Нагадаємо, Go_A потрапили в скандал через номер на Євробаченні 2021. Річ у тім, що український режисер і сценарист Анастасія Михайлова звинуватила постановника номера Костянтина Томільченка, а також телеканали "Суспільне", "СТБ" в крадіжці її ідеї.
Вона заявила, що брала участь в конкурсі на створення ідеї кліпу на пісню "Шум" групи, але її ідею не взяли, а потім через час все ж використали, але без її відома.
Раніше стало відомо, коли дивитися виступ України у фіналі Євробачення 2021.