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Євробачення 2021: під час виступу Go_A в прямому ефірі стався курйоз

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Нідерланди, Середа 19 травня 2021 23:12
Євробачення 2021: під час виступу Go_A в прямому ефірі стався курйоз Фото: Go_A на виступі в першому півфіналі Євробачення 2021 (прес-служба " СТБ")
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 18 травня, в Роттердамі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, на якому виступили представники від України гурт Go_A. Вони пройшли у фінал, але стало відомо, що під час прямого ефіру сталася курйозна ситуація. Під час виступу нашого гурту не витримала і роз'їхалася платформа, на якій знаходилися музиканти.

Про це розповіла солістка гурту Катерина Павленко в Instagram

Артистка не розгубилася і продовжувала співати, як ні в чому не бувало. У підсумку Go_A зірвали шквал оплесків і все пройшло добре.

Зазначимо, що відео виступу з піснею "Шум" швидко набрало популярність в мережі. За кілька годин воно набрало більше мільйона переглядів на офіційному каналі Євробачення.

Крім того, відео потрапило на перше місце в тренди YouTube. Зараз у відео вже більше ніж 2,7 мільйона переглядів.

Go_A виступили в першому півфіналі Євробачення 2021 (відео: YouTube)

Нагадаємо, Go_A потрапили в скандал через номер на Євробаченні 2021. Річ у тім, що український режисер і сценарист Анастасія Михайлова звинуватила постановника номера Костянтина Томільченка, а також телеканали "Суспільне", "СТБ" в крадіжці її ідеї.

Вона заявила, що брала участь в конкурсі на створення ідеї кліпу на пісню "Шум" групи, але її ідею не взяли, а потім через час все ж використали, але без її відома.

Раніше стало відомо, коли дивитися виступ України у фіналі Євробачення 2021.

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