Евровидение 2021: под каким номером Go_A выступит в финале

Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.

Откроет финал масштабного конкурса Кипр с песней "El Diablo".

За ним выступят участники из Албании, Израиля, Бельгии и России.

Перед Украиной на сцену выйдет Литва, а после - Франция.

Завершит финал песенного конкурса Сан-Марино.

Фото: порядок выступлений финалистов Евровидения 2021 (twitter.com/eurovision)

Стоит отметить, что в финале примут участие по 10 стран, набравших больше всего голосов в первом и втором полуфиналах.

Также автоматически в финал проходит участник от прошлогодней страны-победителя (в этом году - Нидерланды).

Также ежегодно в финал попадают участники из стран "Большой пятерки", которые были основателями конкурса - Франция, Великобритания, Италия, Германия и Испания.