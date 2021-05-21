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Евровидение 2021: под каким номером Go_A выступит в финале

Автор: Styler

Финал Евровидения 2021 пройдет уже в эту субботу, 22 мая. Стало известно, под какими номерами будут выступать участники.

Организаторы мероприятия опубликовали полный список финалистов и порядок, в котором они будут выступать.

Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.

Откроет финал масштабного конкурса Кипр с песней "El Diablo".

За ним выступят участники из Албании, Израиля, Бельгии и России.

Перед Украиной на сцену выйдет Литва, а после - Франция.

Завершит финал песенного конкурса Сан-Марино.

Фото: порядок выступлений финалистов Евровидения 2021 (twitter.com/eurovision)

Стоит отметить, что в финале примут участие по 10 стран, набравших больше всего голосов в первом и втором полуфиналах.

Также автоматически в финал проходит участник от прошлогодней страны-победителя (в этом году - Нидерланды).

Также ежегодно в финал попадают участники из стран "Большой пятерки", которые были основателями конкурса - Франция, Великобритания, Италия, Германия и Испания.

Ранее мы писали, что Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021 и имеет только трех конкурентов.

Также недавно один из финалистов Евровидения 2021 признался в любви к Украине.

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