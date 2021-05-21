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Євробачення 2021: під яким номером Go_A виступить у фіналі

Автор: Styler

Фінал Євробачення 2021 пройде вже цієї суботи, 22 травня. Наразі стало відомо, під якими номерами будуть виступати учасники.

Організатори заходу опублікували повний список фіналістів та порядок, у якому вони виступатимуть.

Український гурт Go_A представить свою пісню під 19 номером. Усього у фіналі беруть участь 26 країн.

Відкриє фінал масштабного конкурсу Кіпр з піснею "El Diablo".

За ним виступлять учасники з Албанії, Ізраїлю, Бельгії та Росії.

Перед Україною на сцену вийде Литва, а після – Франція.

Завершить фінал пісенного конкурсу Сан-Марино.

Фото: порядок виступів фіналістів Євробачення 2021 (twitter.com/eurovision)

Варто зазначити, що в фіналі візьмуть участь по 10 країн, які набрали найбільше голосів у першому та другому півфіналах.

Також автоматично у фінал проходить учасник від минулорічної країни-переможця (цьогоріч - Нідерланди).

Також щороку до фіналу потрапляють учасники з країн “великої п’ятірки”, які були засновниками конкурсу - Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина та Іспанія.

Раніше ми писали, що Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2021 та має лише трьох конкурентів.

Також нещодавно один з фіналістів Євробачення 2021 зізнався в любові до України.

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