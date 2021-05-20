Один из финалистов Евровидения 2021 признался в любви к Украине: страна с красивыми людьми

На конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме во время общения с журналистами на бирюзовой дорожке один из участников группы The Roop признался в своей любви к Украине. Коллектив на конкурсе представляет Литву.

Об этом сообщается в трансляции шоу каналом UA:Перший.

Отметим, что участник от Литвы во время общения с прессой произнес слова "Слава Украине!". Также музыкант отметил, что это страна с красивыми людьми.

Кстати, другие участники Евровидения 2021 признались, что знают о нашей стране не понаслышке.

"Мы знаем много об Украине. Это большая страна с красивыми людьми, как я могу видеть. Я могу сказать только одну вещь: "Слава Украине!" – сказал артист группы The Roop.

Группа The Roop призналась в любви к Украине

Напомним, что литовская группа The Roop должна была представлять страну в прошлом году с песней On Fire. В этом году она получила второй шанс с песней Disqoteque.

Коллектив описывает свой музыкальный стиль как смесь поп-рока и инди. Коллектив был создан только в 2014 году, но все участники, тем не менее, долгое время работают в музыкальной индустрии.