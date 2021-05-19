Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: конкурентов только трое

Украинская группа Go_A после выступления в первом полуфинале 18 мая резко взлетела в рейтинге официального букмекерского сайта. Теперь мы на четвертом месте (были на восьмом), но тройка лидеров не изменилась. Кто наши главные конкуренты на пути к победе - читайте ниже в материале.

Первое место букмекеры пророчат рок-группе Måneskin из Италии, они выступят во втором полуфинале 20 мая с песней Zitti E Buoni. Коллектив из четырех музыкантов очень популярен на родине и успел объездить с концертами Европу.

На втором месте француженка Barbara Pravi, она также представит свою песню Voilà 20 мая. Девушке 28 лет и она выступает в жанре традиционный французский шансон.

А вот мальтийский феномен певица Destiny уже показала свой зажигательный хит Je Me Casse в полуфинале 18 мая. После этого ее позиция в рейтинге не изменилась - она по-прежнему на третьем месте. 18-летнюю певицу зовут Дестини Чукуньере и она уже побеждала на Евровидении, правда, на детском, в 2015 году.

Скрин: Рейтинг участников Евровидения на 19 мая (eurovisionworld.com)

Видео: Выступление Go_A на Евровидении 18 мая