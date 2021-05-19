ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: конкурентов только трое

Новина українською →
Роттердам, Среда 19 мая 2021 11:20
Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: конкурентов только трое Фото: Go_A взлетели в рейтинге Евровидения
Автор: Светлана Мащенко

Украинская группа Go_A после выступления в первом полуфинале 18 мая резко взлетела в рейтинге официального букмекерского сайта. Теперь мы на четвертом месте (были на восьмом), но тройка лидеров не изменилась. Кто наши главные конкуренты на пути к победе - читайте ниже в материале.

Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com.

Первое место букмекеры пророчат рок-группе Måneskin из Италии, они выступят во втором полуфинале 20 мая с песней Zitti E Buoni. Коллектив из четырех музыкантов очень популярен на родине и успел объездить с концертами Европу.

На втором месте француженка Barbara Pravi, она также представит свою песню Voilà 20 мая. Девушке 28 лет и она выступает в жанре традиционный французский шансон.

А вот мальтийский феномен певица Destiny уже показала свой зажигательный хит Je Me Casse в полуфинале 18 мая. После этого ее позиция в рейтинге не изменилась - она по-прежнему на третьем месте. 18-летнюю певицу зовут Дестини Чукуньере и она уже побеждала на Евровидении, правда, на детском, в 2015 году.

Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2021: конкурентов только трое

Скрин: Рейтинг участников Евровидения на 19 мая (eurovisionworld.com)

Видео: Выступление Go_A на Евровидении 18 мая

Напомним, что украинцы Go_A с песней Shum выступили в первом полуфинале конкурса под номером 15. Они вышли в полуфинал, причем Украину объявили последней, изрядно потрепав нервы, как участникам коллектива Екатерине Павленко, Тарасу Шевченко, Игорю Диденчуку, Ивану Григоряку, так и всем нам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Евровидение
LITE
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 19 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины