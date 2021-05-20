Украинские агрономы сделали смешную пародию на песню "Шум" группы Go_A

Украинская группа Go_A поехала на Евровидение 2021 с песней "Шум", с которой им удалось покорить европейцев . Видео выступления попало на первое место в тренды YouTube. При этом украинские агрономы сняли смешную пародию на данную композицию.

Видео снимали на поле. Агрономы стояли на фоне тракторов в одноразовых защитных костюмах, чепчиках и очках. При этом один из них танцевал в костюме коровы. В своей песни они пели о посевной.

"Вдохновил нас на это видео коллектив Gо_A, который в этом году представляет Украину на Евровидении с песней "Шум". Болеем за наших, потому что они лучшие", - говорится в подписи к видео.

Украинские агрономы сняли пародию на песню "Шум" группы Go_A (видео: YouTube)

Пользователи сети позитивно отреагировали на такую пародию.