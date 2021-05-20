Украинские агрономы сделали смешную пародию на песню "Шум" группы Go_A
Украинская группа Go_A поехала на Евровидение 2021 с песней "Шум", с которой им удалось покорить европейцев. Видео выступления попало на первое место в тренды YouTube. При этом украинские агрономы сняли смешную пародию на данную композицию.
Ролик харьковских агрономов быстро разлетелся по сети.
Видео снимали на поле. Агрономы стояли на фоне тракторов в одноразовых защитных костюмах, чепчиках и очках. При этом один из них танцевал в костюме коровы. В своей песни они пели о посевной.
"Вдохновил нас на это видео коллектив Gо_A, который в этом году представляет Украину на Евровидении с песней "Шум". Болеем за наших, потому что они лучшие", - говорится в подписи к видео.
Украинские агрономы сняли пародию на песню "Шум" группы Go_A (видео: YouTube)
Пользователи сети позитивно отреагировали на такую пародию.
- Выпишите "корове" премию;
- Какое счастье видеть харьковского производителя и слышать украинский. Зажигайте!
- Великолепная интеграция сельского хозяйства с современными трендами! Продолжайте дальше. Распространил видео среди своих подписчиков;
- Никогда не думал, что когда-то подпишусь на ютуб молочного комбината. Это так хорошо, что мне язык отняло. Клевый текст, шикарный звук, роскошный визуал. Очень сильно;
- Это топ! Маркетологу премию!
- Жалко, что мало!
- Шикарно. А не вся та нудотня нафталиновая, которая все еще процветает в агромаркетинге.
Напомним, постановщики номера Go_A ответили на обвинения в плагиате.
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