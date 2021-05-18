Евровидение 2021: Go_A рассказали о проблемах на генеральной репетиции и показали фото

Украинская группа Go_A отправилась на Евровидение 2021 в Роттердам, Нидерланды. Коллектив выступит на первом полуфинале уже сегодня. При этом украинцы показали фотографии с двух выступлений на генеральной репетиции, которая проходила ночью.

Посмотреть Евровидение можно в эфирах телеканалов "СТБ" и "UA Перший" в 22:00. Go_A будут выступать под номером 15.

"Сегодня ночью у нас было два выступления на генеральной репетиции Евровидения 2021 перед жюри. Даже техника не выдержала нашу бешеную энергетику. Но технические проблемы со звуком не помешали нам достойно выступить", - заявили в группе.

Напомним, группа GO_A поразила всех своими необычными костюмами, в которых коллектив представит свой номер на песню SHUM. Украинские стилисты, которые создавали образы для музыкантов на конкурсе, рассказали о костюмах.

По словам стилиста Константина Томильченко, в основе номера - пробуждение. Его можно как угодно интерпретировать: приход весны, просыпаемся после сна, пробуждение нового мира.

"Народная песня, которая стала основой нашей - это песня о приходе весны. Там заложено именно эту идею - это достучаться до людей и сказать, что пришла весна, пришел новый мир", - рассказал Томильченко.

Мы также писали о том, что букмекеры пророчат Go_A место в топ-5 на Евровидении 2021.