Евровидение 2021: букмекеры пророчат Go_A место в топ-5

Украинский коллектив Go_A, который будет представлять Украину на Евровидение 2021, уверенно движется в пятерку лидеров по прогнозу букмекеров. Группа просто поразила своими репетициями перед международным конкурсом, и букмекеры прогнозируют им четвертое место.

За месяц до старта международного конкурса Евровидение 2021, группа Go_A занимала всего лишь 18 позицию в рейтинге букмекерских прогнозов. После первой репетиции рейтинг коллектива взлетел вверх, и они оказались в первой десятке. Через несколько дней их рейтинги снова повысились, и они заняли 8 место. На официальном сайте конкурса они сейчас находятся на этой позиции.

Однако в "Суспільном" отмечают, что Go_A по прогнозу букмекерских контор уже оказались на 5 месте и им пророчат место в финале.

Финалисты Евровидения-2021 – букмекеры

Певица Destiny - Je Me Casse (Мальта)

Elena Tsagrinou с песней El Diablo (Кипр)

Группа Roop - Discoteque (Литва)

Go_A с песней SHUM (Украина)

Певица Manizha - Russian Woman (Россия)

Певец Tusse с песней Voices (Швеция)

Певица Albina - Tick-Tock (Хорватия)

TIX с песней Fallen Angel (Норвегия)

Певица ROXEN - Amnesia (Румыния)

Eden Alene с песней Set Me Free (Израиль)

Стоит отметить, что первый полуфинал Евровидение 2021 состоится уже завтра, 18 мая. Коллектив Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.