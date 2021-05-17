GO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не видели
До старта конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме остается всего один день. Его гости и участники вышли на традиционную бирюзовую дорожку, на которой пообщались с журналистами и анонсировали старт первого полуфинала. Группа GO_A поразила всех своими необычными костюмами.
Их на фото в Instagram опубликовало "Суспільне".
"Как вам образы GO_A на бирюзовой дорожке? - поинтересовались под фотографиями.
Группа GO_A на бирюзовой дорожке (.instagram.com/suspilne.eurovision)
Украинские стилисты, которые создавали образы для музыкантов на конкурсе, рассказали об их костюмах. В них коллектив представит свой номер на песню SHUM.
"В основе номера - пробуждение. Его можно как угодно интерпретировать: приход весны, просыпаемся после сна, пробуждение нового мира. Хочется говорить об этом. В нашем мире, который сейчас он, хочется проснуться. Проснуться и увидеть новые лица, новых людей, новый мир. Народная песня, которая стала основой нашей - это песня о приходе весны. Там заложено именно эту идею - то достучаться до людей и сказать, что пришла весна, пришел новый мир", - рассказал стилист Константин Томильченко.
Эскизы костюмов группы GO_A
Как мы ранее писали, букмекеры назвали нового победителя, ранее не входящего в топ.