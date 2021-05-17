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GO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не видели

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Понедельник 17 мая 2021 12:54
GO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не видели Фото: GO_A удивили костюмами на Евровидении 2021 (instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Людмила Жукова

До старта конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме остается всего один день. Его гости и участники вышли на традиционную бирюзовую дорожку, на которой пообщались с журналистами и анонсировали старт первого полуфинала. Группа GO_A поразила всех своими необычными костюмами.

Их на фото в Instagram опубликовало "Суспільне".

"Как вам образы GO_A на бирюзовой дорожке? - поинтересовались под фотографиями.

GO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не виделиGO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не виделиГруппа GO_A на бирюзовой дорожке (.instagram.com/suspilne.eurovision)

Украинские стилисты, которые создавали образы для музыкантов на конкурсе, рассказали об их костюмах. В них коллектив представит свой номер на песню SHUM.

"В основе номера - пробуждение. Его можно как угодно интерпретировать: приход весны, просыпаемся после сна, пробуждение нового мира. Хочется говорить об этом. В нашем мире, который сейчас он, хочется проснуться. Проснуться и увидеть новые лица, новых людей, новый мир. Народная песня, которая стала основой нашей - это песня о приходе весны. Там заложено именно эту идею - то достучаться до людей и сказать, что пришла весна, пришел новый мир", - рассказал стилист Константин Томильченко.

GO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не виделиGO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не виделиGO_A удивили костюмами перед Евровидением 2021: такого вы еще не виделиЭскизы костюмов группы GO_A

Как мы ранее писали, букмекеры назвали нового победителя, ранее не входящего в топ.

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