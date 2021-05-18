Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото

Український гурт Go_A вирушив на Євробачення 2021 в Роттердам, Нідерланди. Колектив виступить на першому півфіналі вже сьогодні. При цьому українці показали фотографії з двох виступів на генеральній репетиції, яка проходила вночі.

Подивитися Євробачення можна в ефірах телеканалів "СТБ" і "UA Перший" о 22:00. Go_A виступатимуть під номером 15.

"Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції Євробачення 2021 перед журі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику. Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам гідно виступити", - заявили в гурті.

Нагадаємо, гурт GO_A вразив всіх своїми незвичайними костюмами, в яких колектив представить свій номер на пісню SHUM. Українські стилісти, які створювали образи для музикантів на конкурсі, розповіли про костюми.

За словами стиліста Костянтина Томільченка, в основі номера - пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу.

"Народна пісня, яка стала основою нашою - це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею - це достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ", - розповів Томільченко.

Ми також писали про те, що букмекери пророкують Go_A місце в топ-5 на Євробаченні 2021.