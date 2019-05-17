ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все здесь умирают: Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения

STYLERТелешоу    17.05.2019 - 17:23
Все здесь умирают: Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения
Евровидение 2019 - Лазарев пожаловался на организаторов конкурса (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение расстроило Сергея Лазарева из-за условий пребывания на сцене

Евровидение ныне проходит в Тель-Авиве. Пока все в предвкушении финала конкурса, который состоится 18 мая, Сергей Лазарев на пресс-конференции  заявил о своем недовольстве организаторами.

Евровидение в Израиле несколько разочаровало участника от Российской Федерации условиями пребывания на сцене и репетиционных площадках. Дело в том, что из-за кондиционеров в помещении очень холодно.

К слову, Сергей Лазарев уже стал "жертвой" кондиционеров - артист простудился из-за переохлаждения и у него проблемы со связками.

Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, и стали причиной его проблем с шеей и связками накануне выступления.

"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех", - заявил Лазарев и озвучил просьбу облегчить условия пребывания на сцене и репетиционных площадках.

Евровидение 2019 - Лазарев пожаловался на организаторов конкурса (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

К слову, недавно Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.

Ранее мы писали о том, что Верка Сердючка сделала громкое заявление о KAZKA, MARUV и Евровидении.

Также мы сообщали, что Верка Сердючка на открытии Евровидения 2019 заставила ведущую пить алкоголь.

Киркоров может возглавить Евровидение: подробности Топ-5 фаворитов Евровидения 2019: Лазарев в пролете (видео)
Новости Украины Сергей ЛазаревЕвровидение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь