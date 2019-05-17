Евровидение 2019: стали известны подробности выступления Мадонны

Евровидение 2019 - какую песню исполнит Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На Евровидении в Тель-Авиве в этом году впервые выступит Мадонна

Евровидение, которое ныне проходит в израильском Тель-Авиве, подходит к градиозному завершению - финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. Организаторы на официальном сайте подтвердили выступление Мадонны, а также сообщили, с каким хитом выступит культовая поп-исполнительница.

Легенда, выступление которой было под угрозой срыва, наконец-то окончательно подтвердила свое появление на Евровидении в Тель-Авиве.

Во время гранд-финала Мадонна исполнит свой культовый хит 1989 года "Like A Prayer", а также новый сингл "Future", который она исполнит с рэпером Quavo.

Евровидение 2019 - какую песню исполнит Мадонна (вместе с рэпером Quavo, фото: instagram.com/madonna)

"Мы рады наконец-то подтвердить, что несравненная музыкальная икона Мадонна присоединится к нам на Евровидении в этом год, - рассказал исполнительный продюсер Йон Ола Санд.

Евровидение 2019 - какую песню исполнит Мадонна ("Like A Prayer", видео: YouTube/Madonna)

Легенда мировой музыки выступит на Евровидении впервые в истории песенного конкурса. Кроме того сингл "Future" будет представлен еще до официального релиза альбома, который выйдет уже 14 июня.

Евровидение 2019 - какую песню исполнит Мадонна ("Future", видео: YouTube/Madonna)

Ранее сообщалось, что на Евровидении в Тель-Авиве встретились Верка Сердючка, Кончита Вурст и Нетта Барзилай.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения из-за сложных условий работы на сцене.