Беларусь отстранили от голосования на Евровидении: названа причина

Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

На Евровидении в Тель-Авиве зафиксировали первые нарушения

Евровидение грандиозно завершится сегодня, 18 мая. Прямая трансляция начнется в 22:00, а оглашение победителя состоится уже ночью, 19 мая. Недавно стало известно, что от голосования в международном песенном конкурсе отстранили жюри из Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дело в том, что участники судейского состава нарушили главное правило Евровидения - они раскрыли свои предпочтения.

Беларусское жюри заочно решило отдать максимум - 12 баллов представителю России, Сергею Лазареву.

Сообщается, что, несмотря на подобные санкции, телезрители из Беларуси все же смогут проголосовать за участника финала Евровидения.

Евровидение 2019 - от голосования отстранили жюри из Беларуси (финалисты Евровидения, фото: instagram.com/eurovision)

К слову, организаторы на официальном сайте подтвердили выступление Мадонны, а также сообщили, с каким хитом выйдет на сцену культовая поп-исполнительница.

Ранее сообщалось, что на Евровидении в Тель-Авиве встретились Верка Сердючка, Кончита Вурст и Нетта Барзилай.

Напомним, Сергей Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения из-за сложных условий работы на сцене.