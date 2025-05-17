"Євробачення-2025": точний час трансляції фіналу і коли виступить Україна

Коли початок фіналу "Євробачення-2025": точний час

Фінал відбудеться в суботу на арені St. Jakobshalle. Початок прямої трансляції - о 22:00 за київським часом.

Очікується, що виступи триватимуть близько трьох годин, після чого оголосять переможця на основі голосування глядачів та національних журі.

Коли виступить Україна

Україна виступить під номером 7. Нашу країну цього року представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" - потужною композицією на теми втрати, віри й незламності.



Перед початком виступів учасників відбудеться традиційне шоу відкриття, яке включає парад прапорів та інші вступні елементи. Це шоу зазвичай триває близько 15-20 хвилин.

Кожен виступ конкурсантів зазвичай триває близько 3-4 хвилин.

Таким чином можна очікувати, що гурт Ziferblat з'явиться на сцені приблизно о 22:40.

Хто фаворит у фіналі "Євробачення-2025"

У фіналі виступлять 26 країн. Серед них - ті, хто пройшов півфінали, "Велика п’ятірка" (Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія) і країна-господарка Швейцарія.

Найяскравіші номери очікуються від:

Швеції (гурт KAJ з хітовим треком "Bara Bada Bastu")

Франції (Louane з ліричною композицією "Maman")

Нідерланди (Claude з красивою "C’est La Vie")

Австрії (JJ з піснею "Wasted Love")

Саме шведам пророкують тріумф.

Наразі Україна входить у топ-15 фаворитів, але, на думку букмекерів, перемоги цього року на конкурсі не буде. При цьому музичні експерти з усього світу відзначають сильну емоційну подачу, харизму соліста Ziferblat та вдалу режисуру.

Як Україна виступала на "Євробаченні"

Україна дебютувала у конкурсі в 2003 році, і з того часу стала однією з найуспішніших країн.

3 перемоги:

Руслана - "Wild Dances" (2004)

Джамала - "1944" (2016)

Kalush Orchestra - "Stefania" (2022)

2 другі місця:

Вєрка Сердючка (2007)

Ані Лорак (2008)

2 треті місця:

Злата Огнєвіч (2013)

Go_A (2021)

Але не всі виступи українських артистів були вдалими. Так, у 2005 році гурт "Гринджоли" посів 19 місце з піснею "Разом нас багато!" (виступ вважали надто політизованим і слабким музично). У 2017 році O.Torvald із рок-композицією "Time" зайняв 24 місце - це найгірший результат України у фіналі за всю історію участі.