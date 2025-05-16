"Євробачення-2025": порядок виступів та номер України у фіналі
Після другого півфіналу Євробачення-2025 організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 17 травня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, під яким номером виступлять представники нашої країни.
Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі "Євробачення-2025"
Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7 з піснею "Bird ofPray".
Усього у фіналі візьмуть участь 26 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників. До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Швейцарія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".
Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" усіх учасників виглядає так:
- Норвегія
- Люксембург
- Естонія
- Ізраїль
- Литва
- Іспанія
- Україна
- Велика Британія
- Австрія
- Ісландія
- Латвія
- Нідерланди
- Фінляндія
- Італія
- Польща
- Німеччина
- Греція
- Вірменія
- Швейцарія
- Мальта
- Португалія
- Данія
- Швеція
- Франція
- Сан-Марино
- Албанія
Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" (eurovisionworld.com)
Де дивитися фінал "Євробачення-2025": розклад та платформи трансляції
Пряма трансляція шоу з Мальме, Швеція, розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фінал можна буде переглянути на таких платформах:
- UA: Перший (офіційна трансляція конкурсу з Тімуром Мірошниченком)
- YouTube-канал Суспільне Культура (пряма трансляція онлайн)
- Офіційний сайт Суспільного мовлення suspilne.media
- Офіційний сайт Євробачення eurovision.tv (англомовна версія трансляції).
Також в прямому ефірі слухати трансляцію можна буде на Радіо Промінь та інших радіоканалах Суспільного.
Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу за результатами першого півфіналу. Постановкою номера Ziferblat займається Марія Коростельова, а сценічні костюми створив дизайнер Іван Фролов.
Крім того, триває збір коштів на обладнання для гуманітарного розмінування - ініціативу реалізує "Гуманітарний фонд Сергія Притули" у партнерстві з Ziferblat за підтримки Суспільного.
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