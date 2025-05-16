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"Євробачення-2025": порядок виступів та номер України у фіналі

П'ятниця 16 травня 2025 11:50
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"Євробачення-2025": порядок виступів та номер України у фіналі Стало відомо, під яким номером Україна виступить у фіналі "Євробачення-2025" (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Іванна Пашкевич

Після другого півфіналу Євробачення-2025 організатори оголосили порядок виступів у гранд-фіналі, який відбудеться вже завтра, 17 травня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, під яким номером виступлять представники нашої країни.

Під яким номером Ziferblat виступить у фіналі "Євробачення-2025"

Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 7 з піснею "Bird ofPray".

Усього у фіналі візьмуть участь 26 країн. З двох півфіналів до головного концерту пройшли 20 учасників. До них приєднаються представники країн, які автоматично потрапляють у фінал: Швейцарія (країна-організаторка), а також Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція - держави так званої "великої п’ятірки".

Порядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" усіх учасників виглядає так:

  1. Норвегія
  2. Люксембург
  3. Естонія
  4. Ізраїль
  5. Литва
  6. Іспанія
  7. Україна
  8. Велика Британія
  9. Австрія
  10. Ісландія
  11. Латвія
  12. Нідерланди
  13. Фінляндія
  14. Італія
  15. Польща
  16. Німеччина
  17. Греція
  18. Вірменія
  19. Швейцарія
  20. Мальта
  21. Португалія
  22. Данія
  23. Швеція
  24. Франція
  25. Сан-Марино
  26. Албанія

&quot;Євробачення-2025&quot;: порядок виступів та номер України у фіналіПорядок виступів у фіналі "Євробачення-2025" (eurovisionworld.com)

Де дивитися фінал "Євробачення-2025": розклад та платформи трансляції

Пряма трансляція шоу з Мальме, Швеція, розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал можна буде переглянути на таких платформах:

  • UA: Перший (офіційна трансляція конкурсу з Тімуром Мірошниченком)
  • YouTube-канал Суспільне Культура (пряма трансляція онлайн)
  • Офіційний сайт Суспільного мовлення suspilne.media
  • Офіційний сайт Євробачення eurovision.tv (англомовна версія трансляції).

Також в прямому ефірі слухати трансляцію можна буде на Радіо Промінь та інших радіоканалах Суспільного.

Нагадаємо, Україна потрапила до фіналу за результатами першого півфіналу. Постановкою номера Ziferblat займається Марія Коростельова, а сценічні костюми створив дизайнер Іван Фролов.

Крім того, триває збір коштів на обладнання для гуманітарного розмінування - ініціативу реалізує "Гуманітарний фонд Сергія Притули" у партнерстві з Ziferblat за підтримки Суспільного.

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