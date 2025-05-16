"Євробачення-2025": новий прогноз букмекерів і на якому місці Україна перед фіналом

15 травня у швейцарському Базелі відгримів другий півфінал "Євробачення-2025" , після якого букмекери оперативно оновили свої прогнози. Деякі країни зміцнили свої позиції, інші - суттєво втратили в рейтингах.

Як змінилася ситуація в таблиці ставок і яке місце наразі пророкують Україні - розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт eurovisionworld .

У загальному рейтингу ставок спостерігається відчутне переформатування, і ось як тепер виглядає ситуація:

Швеція - головний фаворит. Представники країни KAJ із піснею "Bara bada bastu" зберігають лідерство та мають найвищі шанси на перемогу - 41%.

Слідом за ними йде Австрія з JJ (Wasted Love) - 21% і стабільне друге місце в більшості букмекерів.

Франція (Louane - Maman) продовжує триматися у трійці лідерів із 8% шансів на перемогу.

Нідерланди з Claude (C’est La Vie) - на четвертому місці (6%).

Фінляндія з Erika Vikman піднялася на одну позицію та посідає п’яте місце.

Натомість Ізраїль з Yuval Raphael впав на шосте місце. Подібна ситуація зі Швейцарією - вона опустилася з сьомого на восьме місце.

Великобританія зробила неймовірний стрибок - аж на 11 позицій, піднявшись на 11 місце з Remember Monday ("What If").

Яке місце прогнозують Україні?

Представники України Ziferblat з піснею Bird of Pray наразі продовжують займати 13-те місце, а шанси на перемогу оцінюються лише в 1%.

У загальній таблиці коефіцієнтів Україна виглядає невпевнено - ставки коливаються від 100 до 300 у різних букмекерів.

Це свідчить про те, що навіть після другого півфіналу глядачі та експерти не бачать у виступі Ziferblat явного претендента на перемогу. Новий прогноз букмекерів на "Євробачення-2025 (скріншот)

У фіналі, який відбудеться вже у суботу, 17 травня, усе ще може змінитися. Проте на цю мить головними претендентами на перемогу залишаються Швеція та Австрія, а Україна поки що залишається в тіні фаворитів.