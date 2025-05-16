"Євробачення-2025": новий прогноз букмекерів і на якому місці Україна перед фіналом
15 травня у швейцарському Базелі відгримів другий півфінал "Євробачення-2025", після якого букмекери оперативно оновили свої прогнози. Деякі країни зміцнили свої позиції, інші - суттєво втратили в рейтингах.
Як змінилася ситуація в таблиці ставок і яке місце наразі пророкують Україні - розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт eurovisionworld.
У загальному рейтингу ставок спостерігається відчутне переформатування, і ось як тепер виглядає ситуація:
Швеція - головний фаворит. Представники країни KAJ із піснею "Bara bada bastu" зберігають лідерство та мають найвищі шанси на перемогу - 41%.
Слідом за ними йде Австрія з JJ (Wasted Love) - 21% і стабільне друге місце в більшості букмекерів.
Франція (Louane - Maman) продовжує триматися у трійці лідерів із 8% шансів на перемогу.
Нідерланди з Claude (C’est La Vie) - на четвертому місці (6%).
Фінляндія з Erika Vikman піднялася на одну позицію та посідає п’яте місце.
Натомість Ізраїль з Yuval Raphael впав на шосте місце. Подібна ситуація зі Швейцарією - вона опустилася з сьомого на восьме місце.
Великобританія зробила неймовірний стрибок - аж на 11 позицій, піднявшись на 11 місце з Remember Monday ("What If").
Яке місце прогнозують Україні?
Представники України Ziferblat з піснею Bird of Pray наразі продовжують займати 13-те місце, а шанси на перемогу оцінюються лише в 1%.
У загальній таблиці коефіцієнтів Україна виглядає невпевнено - ставки коливаються від 100 до 300 у різних букмекерів.
Це свідчить про те, що навіть після другого півфіналу глядачі та експерти не бачать у виступі Ziferblat явного претендента на перемогу.Новий прогноз букмекерів на "Євробачення-2025 (скріншот)
У фіналі, який відбудеться вже у суботу, 17 травня, усе ще може змінитися. Проте на цю мить головними претендентами на перемогу залишаються Швеція та Австрія, а Україна поки що залишається в тіні фаворитів.
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