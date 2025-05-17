"Евровидение-2025": точное время трансляции финала и когда выступит Украина

17 мая, состоится гранд-финал "Евровидения-2025" в швейцарском городе Базель. Сможет ли сегодня Украина снова поразить Европу?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда смотреть финал, под каким номером выступит Украина и есть ли шансы на победу.
Финал состоится в субботу на арене St. Jakobshalle. Начало прямой трансляции - в 22:00 по киевскому времени.
Ожидается, что выступления продлятся около трех часов, после чего объявят победителя на основе голосования зрителей и национальных жюри.
Украина выступит под номером 7. Нашу страну в этом году представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - мощной композицией на темы потери, веры и несокрушимости.
Перед началом выступлений участников состоится традиционное шоу открытия, которое включает парад флагов и другие вступительные элементы. Это шоу обычно длится около 15-20 минут.
Каждое выступление конкурсантов обычно длится около 3-4 минут.
Таким образом можно ожидать, что группа Ziferblat появится на сцене примерно в 22:40.
В финале выступят 26 стран. Среди них - те, кто прошел полуфиналы, "Большая пятерка" (Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания) и страна-хозяйка Швейцария.
Самые яркие номера ожидаются от:
Именно шведам пророчат триумф.
Сейчас Украина входит в топ-15 фаворитов, но, по мнению букмекеров, победы в этом году на конкурсе не будет. При этом музыкальные эксперты со всего мира отмечают сильную эмоциональную подачу, харизму солиста Ziferblat и удачную режиссуру.
Украина дебютировала в конкурсе в 2003 году, и с тех пор стала одной из самых успешных стран.
3 победы:
2 вторых места:
2 третьих места:
Но не все выступления украинских артистов были удачными. Так, в 2005 году группа "Гринджолы" заняла 19 место с песней "Разом нас багато!" (выступление считали слишком политизированным и слабым музыкально). В 2017 году O.Torvald с рок-композицией "Time" занял 24 место - это худший результат Украины в финале за всю историю участия.
Вас также может заинтересовать