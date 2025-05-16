"Євробачення-2025": результати другого напівфіналу і як виглядає увесь список фіналістів

15 травня світ нарешті дізнався, хто з другого напівфіналу "Євробачення" проходить в гранд-фінал та як тепер виглядає увесь список учасників конкурсу. Інтрига полоскотала нерви єврофанам, але найбільше дійство відбудеться вже цієї суботи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто пройшов у фінал та які країни-учасниці вибули з конкурсу.