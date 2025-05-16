"Євробачення-2025": результати другого напівфіналу і як виглядає увесь список фіналістів
Хто переміг у другому напівфіналі "Євробачення" (фото: Getty Images)
15 травня світ нарешті дізнався, хто з другого напівфіналу "Євробачення" проходить в гранд-фінал та як тепер виглядає увесь список учасників конкурсу. Інтрига полоскотала нерви єврофанам, але найбільше дійство відбудеться вже цієї суботи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто пройшов у фінал та які країни-учасниці вибули з конкурсу.
Хто потрапив у фінал "Євробачення"
Як і під час першого півфіналу, голосування відбулося одразу після виступів всіх учасників. І в гранд-фінал потрапили наступні країни:
- Литва: Katarsis - "Tavo akys"
- Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
- Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
- Данія: Siccal - "Hallucination"
- Австрія: JJ - "Wasted Love"
- Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
- Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
- Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
- Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
- Греція: Клавдія - "Asteromata.
Як минув другий напівфінал "Євробачення" (скріншоти)
Емоцій було чимало. А ті, кому вдалося потрапити в фінал, дуже раділи.
Другий фінал "Євробачення" (скріншоти)
"Євробачення" - пряма трансляція
Тож, повний список фіналістів "Євробачення" тепер виглядає так:
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Марино
- Естонія
- Португалія
- Україна
- Франція
- Німеччина
- Італія
- Іспанія
- Велика Британія
- Литва
- Ізраїль
- Вірменія
- Данія
- Австрія
- Люксембург
- Фінляндія
- Латвія
- Мальта
- Греція.
Вас може зацікавити
- Як змінилася Нетта Барзілай, яка стала однією з найяскравіших учасниць "Євробачення"
- Про що пісня Ziferblat, з якою вони представляють нашу країну
- Як Роман Бутурлакін оцінив прогнози букмекерів щодо переможця "Євробачення-2025".