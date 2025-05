"Евровидение 2025": кто такой JJ и почему он "дышит в спину" Швеции

Йоханнес родился в Вене 29 апреля 2001 года. Его отец - австрийский ИТ-специалист, а мать - филиппинская повариха.

Детство провел в Дубае, а в 2016 году с семьей вернулся в Австрию.

Выступает в Венской государственной опере и продолжает обучение в частном университете музыки и искусства.

С детства обожает оперу. В 11 лет посетил "Волшебную флейту" Моцарта.

Это увлечение сильно повлияло на музыкальный вкус исполнителя. В своем творчестве он сочетает классику и современное звучание.

Сценический псевдоним происходит со школьных времен. Именно так его звали сверстники.

Принимал участие в вокальных шоу. В 2021 году стал финалистом австрийского проекта Starmania.

В одном из интервью отнес себя к представителям квир-сообщества.

О том, что артист будет представлять Австрию, стало известно 30 января 2025 года.

Незадолго до конкурса JJ попал в скандал. Дело в том, что образцом для его оперных партий в песне стали Мария Каллас и путинистка Анна Нетребко.

Оперная певица с 2014 года поддерживает российскую агрессию против Украины, в частности донатила деньги так называемому ДНР якобы на оперный театр и фотографировалась с флагом "новороссии" в компании Царева.

О чем "Wasted Love": слова и выступление во втором полуфинале

В своей песне представитель Австрии воспевает эмоции от неразделенной любви.

JJ - "Wasted Love" - текст пісні

"I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can't fill my heart with wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Wasted love".

Напомним, Украину представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В финале 17 мая они будут выступать под номером 7.

Букмекеры перед финалом поделились обновленными прогнозами, согласно которым первое место может занять Швеция, а второе - Австрия. Нашим пророчат 13-е место. Шансы на победу оценивают в 1%.