"Евровидение 2025": кто такой JJ и почему он "дышит в спину" Швеции
На "Евровидении" Австрию представляет исполнитель JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич. Во время второго полуфинала в швейцарском Базеле он поразил проникновенным исполнением сингла "Wasted Love" и теперь, по данным букмекеров, дышит в спину потенциальному победителю Швеции.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, что известно об артисте и какие смыслы заложены в его конкурсную песню.
Йоханнес родился в Вене 29 апреля 2001 года. Его отец - австрийский ИТ-специалист, а мать - филиппинская повариха.
Детство провел в Дубае, а в 2016 году с семьей вернулся в Австрию.
Выступает в Венской государственной опере и продолжает обучение в частном университете музыки и искусства.
С детства обожает оперу. В 11 лет посетил "Волшебную флейту" Моцарта.
Это увлечение сильно повлияло на музыкальный вкус исполнителя. В своем творчестве он сочетает классику и современное звучание.
Сценический псевдоним происходит со школьных времен. Именно так его звали сверстники.
Йоханнес Пич (фото: instagram.com/johannesjjjpietsch)
Принимал участие в вокальных шоу. В 2021 году стал финалистом австрийского проекта Starmania.
В одном из интервью отнес себя к представителям квир-сообщества.
О том, что артист будет представлять Австрию, стало известно 30 января 2025 года.
Незадолго до конкурса JJ попал в скандал. Дело в том, что образцом для его оперных партий в песне стали Мария Каллас и путинистка Анна Нетребко.
Оперная певица с 2014 года поддерживает российскую агрессию против Украины, в частности донатила деньги так называемому ДНР якобы на оперный театр и фотографировалась с флагом "новороссии" в компании Царева.
Кем вдохновляется представитель Австрии (скриншот)
О чем "Wasted Love": слова и выступление во втором полуфинале
В своей песне представитель Австрии воспевает эмоции от неразделенной любви.
JJ - "Wasted Love" - текст пісні
"I’m an ocean of love
And you’re scared of water
You don’t want to go under,
So you let me go under.
I reach out my hand,
But you watch me grow distant
Drift out to the sea
And far away in an instant
You left me in the deep end
I’m drowning in my feelings
How do you not see that?
Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can’t fill my heart with wasted love
This wasted love
When you let me go,
I barely stayed afloat
I’m floating all alone
Still I’m holding on to hope
Now that you’re gone
All I have is wasted love
This wasted love
Now that you’re gone
Can't fill my heart with wasted love
This wasted love
Wasted love
This wasted love
Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted, love
Wasted love".
Смотрите выступление JJ во втором полуфинале:
Напомним, Украину представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В финале 17 мая они будут выступать под номером 7.
Букмекеры перед финалом поделились обновленными прогнозами, согласно которым первое место может занять Швеция, а второе - Австрия. Нашим пророчат 13-е место. Шансы на победу оценивают в 1%.
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При написании материала были использованы следующие источники: сайты Eurovision, Instagram JJ, Wikipedia.