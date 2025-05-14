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"Ми вперше не пройшли?": щирі емоції Ziferblat перед виходом у фінал стали мемом (відео)

Середа 14 травня 2025 11:35
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"Ми вперше не пройшли?": щирі емоції Ziferblat перед виходом у фінал стали мемом (відео) Ziferblat (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

У вівторок, 13 травня, в швейцарському Базелі відбувся перший півфінал найочікуванішого музичного шоу “Євробачення-2025”. До останньої хвилини глядачі та фанати затамували подих: чи пролунає назва "Ukraine" серед фіналістів? І пролунала - але сам гурт Ziferblat, як і всі українці, встигли неабияк понервували. Їхня реакція на вихід у фінал стала мемом і розлетілася мережею.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкумедніші з них і ділиться ними з вами.

Цьогоріч організатори "Євробачення" вирішили внести нові правила в сам процес - і цим підвісили інтригу до останньої секунди. Усе настільки затягнулося, що гурт Ziferblat реально подумав: "Все, цього разу не пройшли".

На відео, яке соліст Даніїл Лещинський виклав у TikTok, видно, як музиканти сидять із напруженими обличчями, затамувавши подих.

У якийсь момент барабанщик Валентин, уже змирившись із поразкою, засмучено мовив: "Ми вперше не пройшли?.. Прикро".

@ziferblat_band

Get that man some confidence please

original sound - Ziferblat

Але буквально за мить звучить: "Україна проходить до фіналу!" І тут почалося: хлопці вистрибнули з місць, обійми, вигуки, радість на повну!

Цей момент одразу підхопили соцмережі. Відео з реакцією розлетілося мережею, а користувачі пишуть, що мало не плакали разом із Ziferblat. Особливо всіх зворушив Валентин - його емоції розривали серце.

"Я записала в зошит ручкою усіх, хто причетний до цих ЕМОЦІЙНИХ ТОРТУР наших хлопців і всіх українців", - жартує одна з користувачок соцмережі X.

Українці не оминули увагою й те, як на новину про прохід у фінал відреагував фронтмен Ziferblat.

Поки його брат Валентин ледве стримував емоції й буквально світився від напруги, сам Даніїл Лещинський сидів абсолютно спокійний - з таким обличчям, ніби нічого не сталося. Ця "кам’яна" реакція соліста одразу стала мемом.

Як пройшов перший півфінал "Євробачення-2025"

У першому півфіналі "Євробачення-2025" на сцену вийшли представники з 18 країн. Але не всі з них боролися за місце у фіналі - Іспанія та Італія автоматично отримали путівку, адже входять до так званої "великої п’ятірки", яка є співзасновницею конкурсу.

До них цього року приєдналася й Швейцарія - як минулорічний переможець, вона теж напряму опинилася в гранд-фіналі.

А ось як виглядає список щасливчиків, які вже точно змагатимуться за перемогу 17 травня:

  • Україна

  • Ісландія

  • Польща

  • Естонія

  • Іспанія

  • Швеція

  • Португалія

  • Норвегія

  • Італія

  • Сан-Марино

  • Албанія

  • Нідерланди

  • Швейцарія

До фіналу залишився ще один крок - другий півфінал. Саме він визначить, хто складе компанію цим країнам у вирішальному шоу.

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