"Ми вперше не пройшли?": щирі емоції Ziferblat перед виходом у фінал стали мемом (відео)

Цьогоріч організатори "Євробачення" вирішили внести нові правила в сам процес - і цим підвісили інтригу до останньої секунди. Усе настільки затягнулося, що гурт Ziferblat реально подумав: "Все, цього разу не пройшли".

На відео, яке соліст Даніїл Лещинський виклав у TikTok, видно, як музиканти сидять із напруженими обличчями, затамувавши подих.

У якийсь момент барабанщик Валентин, уже змирившись із поразкою, засмучено мовив: "Ми вперше не пройшли?.. Прикро".

Get that man some confidence please

Але буквально за мить звучить: "Україна проходить до фіналу!" І тут почалося: хлопці вистрибнули з місць, обійми, вигуки, радість на повну!

Цей момент одразу підхопили соцмережі. Відео з реакцією розлетілося мережею, а користувачі пишуть, що мало не плакали разом із Ziferblat. Особливо всіх зворушив Валентин - його емоції розривали серце.

"Я записала в зошит ручкою усіх, хто причетний до цих ЕМОЦІЙНИХ ТОРТУР наших хлопців і всіх українців", - жартує одна з користувачок соцмережі X.

Українці не оминули увагою й те, як на новину про прохід у фінал відреагував фронтмен Ziferblat.

Поки його брат Валентин ледве стримував емоції й буквально світився від напруги, сам Даніїл Лещинський сидів абсолютно спокійний - з таким обличчям, ніби нічого не сталося. Ця "кам’яна" реакція соліста одразу стала мемом.

The fact that danya and valya from Ziferblat looks so different I didn't notice they're twins for such a long time is hilarious pic.twitter.com/WBPKElCnLy