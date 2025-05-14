"Ми вперше не пройшли?": щирі емоції Ziferblat перед виходом у фінал стали мемом (відео)
У вівторок, 13 травня, в швейцарському Базелі відбувся перший півфінал найочікуванішого музичного шоу “Євробачення-2025”. До останньої хвилини глядачі та фанати затамували подих: чи пролунає назва "Ukraine" серед фіналістів? І пролунала - але сам гурт Ziferblat, як і всі українці, встигли неабияк понервували. Їхня реакція на вихід у фінал стала мемом і розлетілася мережею.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкумедніші з них і ділиться ними з вами.
Цьогоріч організатори "Євробачення" вирішили внести нові правила в сам процес - і цим підвісили інтригу до останньої секунди. Усе настільки затягнулося, що гурт Ziferblat реально подумав: "Все, цього разу не пройшли".
На відео, яке соліст Даніїл Лещинський виклав у TikTok, видно, як музиканти сидять із напруженими обличчями, затамувавши подих.
У якийсь момент барабанщик Валентин, уже змирившись із поразкою, засмучено мовив: "Ми вперше не пройшли?.. Прикро".
@ziferblat_band
Get that man some confidence pleaseoriginal sound - Ziferblat
Але буквально за мить звучить: "Україна проходить до фіналу!" І тут почалося: хлопці вистрибнули з місць, обійми, вигуки, радість на повну!
Цей момент одразу підхопили соцмережі. Відео з реакцією розлетілося мережею, а користувачі пишуть, що мало не плакали разом із Ziferblat. Особливо всіх зворушив Валентин - його емоції розривали серце.
"Я записала в зошит ручкою усіх, хто причетний до цих ЕМОЦІЙНИХ ТОРТУР наших хлопців і всіх українців", - жартує одна з користувачок соцмережі X.
Я записала в зошит ручкою усіх, хто причетний до цих ЕМОЦІЙНИХ ТОРТУР наших хлопців і всіх українців #Євробачення2025 pic.twitter.com/oGJL41YKAK— Спалах Місяченко (@CarinaeNebula7) May 13, 2025
my shayla#Eurovision2025#Євробачення2025 pic.twitter.com/HGLVB7YjiG— ната (@woonataa) May 13, 2025
Українці не оминули увагою й те, як на новину про прохід у фінал відреагував фронтмен Ziferblat.
Поки його брат Валентин ледве стримував емоції й буквально світився від напруги, сам Даніїл Лещинський сидів абсолютно спокійний - з таким обличчям, ніби нічого не сталося. Ця "кам’яна" реакція соліста одразу стала мемом.
The fact that danya and valya from Ziferblat looks so different I didn't notice they're twins for such a long time is hilarious pic.twitter.com/WBPKElCnLy— SpideFox (c0mms open) (@SpideFox) May 14, 2025
українці, коли євробачення вирішило добити й так останні нервові клітини#Євробачення2025 #євробачення #Eurovision pic.twitter.com/LDIn1WCUgb— аста (@axvdgnr) May 13, 2025
коли знаєш що ти пройдеш у фінал so u serving #Євробачення2025 #Eurovisión #Eurovisión2025 #Ziferblat pic.twitter.com/RGGzUQtddn— аста (@axvdgnr) May 13, 2025
#Євробачення2025— вотевер (@o_sole_mi) May 13, 2025
я, після годинного випрошування зробити мені фото: pic.twitter.com/9rswV7KZwW
Як пройшов перший півфінал "Євробачення-2025"
У першому півфіналі "Євробачення-2025" на сцену вийшли представники з 18 країн. Але не всі з них боролися за місце у фіналі - Іспанія та Італія автоматично отримали путівку, адже входять до так званої "великої п’ятірки", яка є співзасновницею конкурсу.
До них цього року приєдналася й Швейцарія - як минулорічний переможець, вона теж напряму опинилася в гранд-фіналі.
А ось як виглядає список щасливчиків, які вже точно змагатимуться за перемогу 17 травня:
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Україна
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Ісландія
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Польща
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Естонія
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Іспанія
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Швеція
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Португалія
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Норвегія
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Італія
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Сан-Марино
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Албанія
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Нідерланди
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Швейцарія
До фіналу залишився ще один крок - другий півфінал. Саме він визначить, хто складе компанію цим країнам у вирішальному шоу.
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