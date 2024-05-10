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Євробачення 2024: хто переміг у другому півфіналі і весь список фіналістів

Другий півфінал Євробачення 2024 пройшов 9 травня (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Другий півфінал Євробачення 2024 закінчився 9 травня у Швеції. За його підсумками визначилися ще 10 фіналістів пісенного конкурсу. Саме ці учасники складуть компанію представницям України Alyona Alyona і Jerry Heil, які здобули перемогу у першому півфіналі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як пройшов другий півфінал Євробачення 2024, хто пройшов у фінал і як змінилися шанси України на перемогу у конкурсі.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2024

За підсумками глядацького голосування, яке проводилося відразу по завершенню трансляції усіх виступів конкурсантів, у фінал Євробачення 2024 після другого півфіналу пройшли представники наступних країн:

  • Греція
  • Швейцарія
  • Австрія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія
  • Нідерланди

За бортом конкурсу залишилися: 

  • Мальта
  • Албанія
  • Бельгія
  • Сан-Марино
  • Данія
  • Чехія

Зазначимо, що конкретні місця у півфіналах буде оголошено лише після фіналу конкурсу.

Сьогодні ж, згідно регламенту, озвучення країн-фіналістів було здійснено рандомним чином.

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Як змінився прогноз букмекерів після другого півфіналу

Після другого півфіналу букмекери дещо змінили свої погляди щодо потенційного переможця.

Так, перше місце прогнозисти продовжують пророкувати виконавцю з Хорватії Baby Lasagna.

На другому місці після шоу 9 травня тримається представник Швейцарії Nemo, вражаючий виступ якого можна подивитися у нас на сайті.

Третє місце у рейтингу букмекерів займає Україна.

Топ-4 замикає представниця Ірландії Bambie Thug, яка у першому півфіналі запам'яталася дуже екстравагантним зовнішнім виглядом.

Італійська співачка Angela Mango опустилася на п'яту сходинку.

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Коли буде фінал Євробачення 2024 і хто виступить

Фінал пісенного дійства відбудеться 11 травня. На сцену "Мальме-Арена" у суботній вечір вийдуть представники таких країн як:

  • Кіпр
  • Сербія
  • Литва
  • Ірландія
  • Україна
  • Хорватія
  • Фінляндія
  • Португалія
  • Люксембург
  • Словенія
  • Греція
  • Швейцарія
  • Австрія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія
  • Нідерланди

Також вже в рамках конкурсу виступатимуть представники "великої п'ятірки": Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Велика Британія. До них також приєднається представник країни-господаря цього річного дійства - Швеції.

Тобто, у фіналі нас чекають виступи 26 конкурсантів.

 

Чому у світі так люблять дивитися Євробачення

Євробачення, безперечно, є одним із найпопулярніших музичних заходів у світі, і причини його широкої популярності серед глядачів цілком зрозумілі.

По-перше, конкурс об'єднує мільйони людей з усього світу навколо загальної любові до музики та розважального контенту.

Друга причина в тому, що Євробачення пропонує величезну різноманітність музичних жанрів та виступів - від поп-, рок- та танцювальної музики до національних мелодій, що робить його цікавим та привабливим для широкої аудиторії.

Не варто забувати і про справді вражаючі шоу, які поєднують музику з ефектною сценічною постановкою, роблячи дійство захопливим і вражаючим.

Крім того, Євробачення створює атмосферу інтриги та конкуренції, а також є майданчиком для відкриття нових талантів та музичних напрямків.

Ну і нарешті: вогняні шоу, барвисті костюми та вражаючі сценічні декорації роблять Євробачення справжнім святом для очей та дарують глядачам естетичне задоволення.

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