Україна щороку бере участь у Євробаченні з 2003 року, і щоразу ми потрапляємо у фінал. Цей рекорд цього року встановили Jerry Heil та Alyona Alyona, про яких ми знаємо все. А от як склалося життя інших представників України на легендарному конкурсі - питання.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти вам, як зараз живуть артисти, які представляли Україну на Євробаченні.

Олександр Пономарьов

Відомий український співак і зараз не здає позицій. У 2003 році Пономарьов посів 14 місце на Євробаченні, але цей невдалий результат не залишив поганого відбитку на його кар’єрі та артист всі ці роки випускав пісні, кліпи та дарував українському народу змогу насолоджуватись його талантом.

Наразі Олександр разом з Юрієм Горбуновим і Михайлом Хомою, більш відомим, як Дзідзьо, виступає для наших захисників та збирає благодійні кошти на потреби ЗСУ.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Руслана

Тріумфальна перемога Руслани у 2004 році на Євробаченні, довела, що українська музика може бути запальною і підкорювати світ.

Зараз артистка продовжує свою творчість і нещодавно випустила новий сингл. Але й активно допомагає Україні, адже у 2022 році співачка вибивала допомогу для українців в Америці. А також організовує благодійні виступи.

Щоправда, у гонитві за розвитком у роботі, Руслана так і не народила дітей, про яких дуже мріє.

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Ґринджоли

Колектив брав участь у Євробаченні у 2005 році, де зайняв 19 місце. З 2010 року "Ґринджоли" фактично існують в особі Романа, який час від часу виконує пісні колективу, а також записує нові композиції. Сам Калин говорив, що розпад колективу стався поступово.

Також відомо, що Роман працює над створенням музики для Сергія Лазановського, гуртів "7TEEN'S", "Фліт" та іншим.

Калин робив аранжування багатьом авторам - співаку Сергію Юрченку, бенду "Карма Ламара", співпрацював з Катериною Бужинською, Іво Бобулом, Степаном Гігою тощо.

Гурт Ґринджоди (скриншот)

Роман Калин (фото: Getty images)

Тіна Кароль

У 2006 році в Афінах Україну представляла українська поп-діва Тіна Кароль, яка зайняла тоді 7 місце зі своєю запальною піснею і танцем.

А зараз Кароль стала справжньою іконою творчості й стилю для багатьох колег і прихильників. Вона неодноразово ставала тренеркою на “Голосі країни”, що додало їй популярності.

Тіна робить великі концерти, виступає для ЗСУ, випускає нові кліпи та щемливі альбоми.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Вєрка Сердючка

Життя Вєрки, здається, завжди сповнене яскравими фарбами та подіями, як творчими, так і життєвими. У 2007 році на Євробаченні вона посіла 2 місце і підкорила весь світ своєю енергетикою.

Зараз же Сердючка продовжує свою творчу діяльність, але й живе творчим життям, як Андрій Данилко, який допомагає ЗСУ та не соромиться у своїх висловлюваннях.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Ані Лорак

Нинішня зрадниця України Ані Лорак у 2008 році на Євробаченні представляла Україну і зайняла 2 місце. Після чого жінка співала і продовжувала розвивати свою кар’єру у двох країнах, в Україна та Росії.

В певний момент Лорак з кінцями поїхала заробляти до РФ і забула, що гарним стартом і рідною країною для неї є Україна, адже про агресію Росії вона мовчить та продовжує розвивати кар’єру там, залишившись без жодної української нагороди.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Світлана Лобода

Лобода у 2009 році представила Україну на Євробаченні та посіла аж 12 місце. Жінка також багато років працювала на дві країни й з початком повномасштабної війни, екс-віагрянка залишилась при Росії. Але коли РФ розбомбила ъъ рыдне мысто, вона схаменулася і по сьогоднішні намагається повернути довіру українців шляхом благодійності.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Alyosha

У 2010 році від України на Євробачення поїхала Alyosha, яка посіла 10 місце. Та після конкурсу творча стежка Олени продовжила розвиватися і вона досягла успіху. А паралельно змогла побудувати міцний шлюб з Тарасом Тополею та народити йому трьох дітей.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Міка Ньютон

У 2011 виступ Міки підкорив світ, його пам’ятають і сьогодні. Але наразі співачка живе у США разом зі своїм чоловіком.

Як відомо, зірка знімається у рекламі, а також працює моделлю. Час від часу вона тішить шанувальників новими композиціями. Проте це відбувається не так часто. Варто сказати, що Міка підтримує Україну і чекає на завершення війни.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Гайтана

Гайтана представляла нашу країну на легендарному конкурсі у 2012 році, після чого її кар’єра пішла у гору. За цей час жінка встигла вийти заміж та народити доньку, які присвячує багато уваги.

Але і про творчість жінка не забуває, минулого місяця вона випустила новий альбом.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Злата Огнєвіч

У 2013 році Злата Огнєвіч зайняла 3 місце на конкурсі, а її творчість була завжди досить оригінальною.

Але справжню популярність артистка здобула після шоу "Холостячка", де намагалась знайти своє кохання, але не вийшло. Наразі Злата є однією з найпопулярніших співачок України та дуже привабливою жінкою.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Марія Яремчук

Життя Марії Яремчук після зайнятого 6 місця на Євробаченні у 2014 році дуже змінилося, адже згодом дівчина вирішила зробити багаторічну паузу у своїй творчості.

Але врешті-решт минулого Маша повернулась до музичної діяльності, щоправда, здається не надовго, адже наразі вона чекає на дитину.

Марія Яремчук (фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Джамала

У 2016 році співачка принесла Україні перемогу з піснею "1944" та розчулила весь світ. Життя артистки склалося вдало, адже й зараз Джамала не залишає своїх високих позицій, вона завойовує нові нагороди, робить актуальну і унікальну музику, а також знову чекає на дитину.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

О.Torvald

Гурт представив Україну на Євробаченні у 2017 році, і конкурс пройшов у нас, тоді ми зайняли 24 місце. Але це жодним чином не вплинуло на любов народу до їхньої творчості.

Зараз же лідер гурту Женя Галіч об’єднує службу в ЗСУ з творчістю і допомагає виборювати свободу нашої країни на фронті та дає благодійні концерти разом з гуртом.

О.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

Melovin

У 2018 році від України на конкурс поїхав Melovin, який показав неймовірний виступ, але при цьому зайняв лише 17 місце. Але це не збило співака зі шляху і зараз його можна сміливо назвати супер-зіркою українського шоу-бізнесу.

Костя не припиняє розвиватися, як артист, і як особистість, адже він бажає довести сам собі, на що здатен Melovin. Його пісні знає на пам’ять, певно вся країна, а його сміливістю захоплені фанати.

Варто сказати, що цього року хлопець не пройшов нацвідбір і не зміг представлять нашу країну на Євробаченні, але це не ставить на паузу його творчість.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Go_A

Після скасування конкурсу через ковід у 2020, гурт змыг представити Україну у 2021 році і посів 5 місце.

Катерина Павленко зараз активно виступає на благодійних концертах та футбольних матчах, дає інтерв'ю іноземним ЗМІ та розповідає правду про те, що відбувається в Україні.

Go_A (фото: instagram.com/go_a_band)

Kalush Orchestra

Гурт Kalush Orchestra стали першою групою, яка представила Україну на конкурсі під час повномасштабної війни на нашій території. Тоді пісня "Стефанія" змогла принести хлопцям перемогу.

Після чого рожева панама стала певним символом для України. А зараз гурт продовжує давати благодійні концерти. Також нещодавно подейкували, що гурт розпався, але Олег Псюк спростував ці чутки.

Kalush Orchestra (фото: instagram.com/kalush.official)

TVORCHI

Виступ TVORCHI у 2023 році також під час війни в Україні, зміг розчулити весь світ, адже пісня “Сталеве серце” розповідає про міць нашого народу. Щоправда, через сильне хвилювання за рідне місто, в яке за 10 хвилин до виступу хлопців потрапила російська бомба, вони посіли 6 місце.

Зараз же вони продовжують свою творчість, але варто сказати, що шаленої популярності їм Євробачення не принесло.

TVORCHI (фото: instagram.com/tvorchi_official)