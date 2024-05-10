Евровидение 2024: кто победил во втором полуфинале и весь список финалистов

Кто прошел в финал Евровидения 2024

По итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу по окончанию трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал Евровидения 2024 года после второго полуфинала прошли представители следующих стран:

Греция

Швейцария

Австрия

Латвия

Грузия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды

Армения

За бортом конкурса остались:

Мальта

Албания

Бельгия

Сан-Марино

Дания

Чехия

Отметим, что конкретные места в полуфиналах будут объявлены только после финала конкурса.

Сегодня же, согласно регламенту, озвучивание стран-финалистов была осуществлена рандомным образом.

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Как изменился прогноз букмекеров после второго полуфинала

После второго полуфинала букмекеры несколько изменили свои взгляды на потенциального победителя.

Так, первое место прогнозисты продолжают предсказывать исполнителю из Хорватии Baby Lasagna.

На втором месте после шоу 9 мая держится представитель Швейцарии Nemo, поразительное выступление которого можно посмотреть у нас на сайте.

Третье место в рейтинге букмекеров занимает Украина.

Топ-4 замыкает представительница Ирландии Bambie Thug, которая в первом полуфинале запомнилась очень экстравагантным внешним видом.

Итальянская певица Angela Mango опустилась на пятую строчку.

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Когда будет финал Евровидения 2024 и кто выступит

Финал песенного действа состоится 11 мая. На сцену "Мальме-Арены" в субботний вечер выйдут представители таких стран как:

Кипр

Сербия

Литва

Ирландия

Украина

Хорватия

Финляндия

Португалия

Люксембург

Словения

Греция

Швейцария

Австрия

Латвия

Грузия

Эстония

Израиль

Норвегия

Нидерланды

Армения

Также уже в рамках конкурса будут выступать представители "большой пятерки": Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания. К ним также присоединится представитель страны-хозяина - Швеции.

То есть в финале нас ждут выступления 26 конкурсантов.

Почему в мире так любят смотреть Евровидение

Евровидение, несомненно, является одним из самых популярных музыкальных мероприятий в мире, и причины его широкой популярности среди зрителей, вполне понятны.

Во-первых, конкурс объединяет миллионы людей со всего мира вокруг общей любви к музыке и развлекательному контенту.

Вторая причина в том, что Евровидение предлагает огромное разнообразие музыкальных жанров и выступлений - от поп-, рок- и танцевальной музыки до национальных мелодий, что делает его интересным и привлекательным для широкой аудитории.

Не стоит забывать и про действительно впечатляющие шоу, которые сочетают музыку с эффектной сценической постановкой, делая мероприятие запоминающимся и захватывающим для зрителей.

Кроме того, Евровидение создает атмосферу интриги и конкуренции, а также является площадкой для открытия новых талантов и музыкальных направлений.

Ну и наконец: огненные шоу, красочные костюмы и впечатляющие сценические декорации делают Евровидение настоящим праздником для глаз и дарят зрителям эстетическое удовольствие.