"Це не змагання": Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення

Jerry Heil та alyona alyona, які цього року представляють Україну на Євробаченні у Мальме та вже пройшли у фінал, чесно відповіли, що думають про пісенний конкурс. Артистки зазначають, що перед виступом були події, які могли б їх налякати, але ніщо не зуміло їх зупинити.

Чому підтримка важлива

Після виступу у першому напівфіналі співачки зазначили, що дуже сильно відчувають підтримку України. І вона заряджає їх енергією.

"Це реально дуже сильно допомагало. Ми реально це відчували. І я навіть перед виходом на сцену проговорила собі, вже стоячи на сцені, що це я роблю за Україну", - розповіла Джеррі Хейл.

"Я абсолютно згодна. От прям підписуюсь під кожним словом Яни, тому що ми зібрали дів в цій команді - чоловіків і жінок, але всі вони - одночасно люди і діви. Саме їхнє українське коріння, їхнє виховання і бажання жити в мирній, незалежній, без війни Україні - продукує і диктує їм, що робити, як працювати з нами, які робити рухи, яку постановку робити, у що нас одягати", - додала alyona alyona.

Реперка наголосила на тому, що виступ України на Євробаченні - це не тільки те, що вони вийшли на сцену. Це і підготовка, і підтримка, і створення костюмів.

Jerry Heil та alyona alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Це як молитва"

Jerry Heil також розповіла, чи задоволені вони своїм виступом. За словами співачки, все сталося так, ніби це "планували якісь вищі сили".

"Було дуже емоційно, ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати перед цим, але ми це прожили і вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню. З болем - я вдарилась коліном, Альона перед цим упала", - пояснила артистка.

"Я дуже багато читала Twitter - іноземці пишуть, що це, як молитва - молитва за світ! Мені дуже сподобався такий коментар: Це як молитва. Господь прийшов і почав співати українською", - додала вона.

Як Україна виступила на Євробаченні (скріншот)

alyona alyona розповіла, що вона та Яна (справжнє ім'я Джеррі Хейл) навчилися бачити гарне серед поганого і не реагувати на хейт. Саме тому вони роблять те, що вважають важливим, та представляють Україну на міжнародному конкурсі.

"Ми з Яною часто говоримо про те, що це не змагання, це - літній табір. Ми прийшли всі поспівали, розспівується хтось один, інші підійшли - розспівується вже 10. Поспівали, посміялись, обмінялись мерчем, познімали контент, попідкалували один одного і пішли репетирувати", - розповіла реперка.

Джеррі Хейл на Євробаченні (скріншот)

Як alyona alyona та Jerry Heil виступили у напівфіналі Євробачення

Нагадаємо, українські артистки брали участь у першому напівфіналі, який відбувся 7 травня. Співачки потужно виступили та пройшли у фінал, який заплановано на 11 травня.

Варто зазначити, що Україна стала єдиною країною, яка щоразу проходить у фінал Євробачення. Окрім цього, вже відомо, що alyona alyona & Jerry Heil планують два великих спільних концерти в Україні після повернення з Євробачення - у Львові 25 червня і в Києві 28 червня.