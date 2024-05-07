Євробачення 2024: Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом (відео)

Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil

Так, співачки вийшли на сцену під п'ятим номером. Відомо, що виступ артисток ставила українська кліпмейкерка Тані Муїньо, яка працює зі всесвітньо відомими зірками, такими як Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Дуа Ліпа, Ленні Кравіц, Кетті Пері та іншими.

Alyona Alyona та Jerry Heil (фото: Getty Images)

Напередодні першого напівфіналу Alyona Alyona травмувалася. Реперка впала просто на сцені, вона зламала ніготь. На щастя, артистка сильно не постраждала.

І нині усі побачили, що падіння перед виступом точно не завадило Alyona Alyona потужно зачитати реп. А Jerry Heil вразила неймовірним вокалом, який розчулив багатьох.

Alyona Alyona и Jerry Heil (скриншот)

Під час виступу Джеррі йшла декораціями, ніби на гору. А в цей час на тлі було видно яскраві вогні, які дуже нагадували сумні картини сьогодення українців, які щодня страждають від російської агресії.

Виступ України на Євробаченні (скріншоти)

"Дякуємо за підтримку України", - сказали співачки зі сцени.

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