Евровидение 2024: Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез мощным выступлением (видео)

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil

Так, певицы вышли на сцену под пятым номером. Известно, что выступление артисток ставила украинская клипмейкер Тани Муиньо, которая работает со всемирно известными звездами, такими как Дженнифер Лопес, Гарри Стайлз, Дуа Липа, Ленни Кравиц, Кэтти Перри и другими.

Alyona Alyona и Jerry Heil (фото: Getty Images)

В преддверии первого полуфинала Alyona Alyona травмировалась. Реперша упала прямо на сцене, она сломала ноготь. К счастью, артистка сильно не пострадала.

И сейчас все увидели, что падение перед выступлением точно не помешало Alyona Alyona мощно зачитать рэп. А Jerry Heil поразила невероятным вокалом, который поразил многих.

Alyona Alyona и Jerry Heil (скриншот)

Во время выступления Джерри шла по декорациям, словно на гору. А в это время на фоне были видны яркие огни, очень напоминавшие грустные картины настоящего украинцев, ежедневно страдающих от российской агрессии.

Выступление Украины на Евровидении (скриншоты)

"Благодарим за поддержку Украины", - сказали певицы со сцены.

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