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Євробачення 2023: шанси України на перемогу змінилися після тріумфу TVORCHI

TVORCHI після оголошення перемоги (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Світлана Мащенко

Після оголошення перемоги гурту TVORCHI у фіналі Національного відбору шанси України отримати першість на Євробаченні 2023 змінилися. На жаль, не в кращий бік.

Що про це відомо, читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки відсотків тепер дають Україні

На офіційному букмекерському сайті конкурсу ще вчора нам давали 23% на перемогу зі значним відривом від найближчих конкурентів.

Наступного дня після оголошення перемоги тернопільського дуету цифри змінилися - тепер Україні дають 21%.

В першій десятці крім нас Італія, Швеція, Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія та Польща. Цікаво, що вони ще не назвали своїх учасників, тож показники змінюватимуться не раз.

eurovisionworld.com/odds/eurovision (скриншот)

Де і коли відбудеться Євробачення

Гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel представить Україну на 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі, Велика Британія, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, в суботу 13 травня 2023 року.

Нагадаємо, що основна боротьба на Нацвідборі йшла між TVORCHI, бандуристкою KRUTЬ з піснею Колискова і Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Дівчата зайняли друге й третє місця відповідно.

Раніше ми писали, як на перемогу TVORCHI відреагували інші фаворити Національного відбору.

Також читайте, що відомо про переможців Нацвідбору.

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ЄвробаченняTVORCHI