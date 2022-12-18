Євробачення 2023: шанси України на перемогу змінилися після тріумфу TVORCHI

Скільки відсотків тепер дають Україні

На офіційному букмекерському сайті конкурсу ще вчора нам давали 23% на перемогу зі значним відривом від найближчих конкурентів.

Наступного дня після оголошення перемоги тернопільського дуету цифри змінилися - тепер Україні дають 21%.

В першій десятці крім нас Італія, Швеція, Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія та Польща. Цікаво, що вони ще не назвали своїх учасників, тож показники змінюватимуться не раз.

eurovisionworld.com/odds/eurovision (скриншот)

Де і коли відбудеться Євробачення

Гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel представить Україну на 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі, Велика Британія, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, в суботу 13 травня 2023 року.

Нагадаємо, що основна боротьба на Нацвідборі йшла між TVORCHI, бандуристкою KRUTЬ з піснею Колискова і Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Дівчата зайняли друге й третє місця відповідно.