"Чому я плачу?" Фаворити Нацвідбору на Євробачення розчаровані результатами

Вони посіли перше, друге й третє місця відповідно і вже висловили своє розчарування результатами голосування.

Цьогорічний Нацвідбір на Євробачення закінчився перемогою дуету TVORCHI і видався досить цікавим. Адже основна боротьба точилася між трьома виконавцями, які вже сходилися на головній сцені Національного відбору у 2020-му році: названими вище TVORCHI, а також KRUTЬ та Jerry Heil.

Читайте нижче в матеріалі Styler про реакцію учасників конкурсу.

Jerry Heil "шукатиме інший шлях"

Яна Шемаєва (справжнє ім'я виконавиці) після оголошення результатів Нацвідбору написала в Telegram, що дуже хоче зробити український автентичний спів світовим здобутком. Але на жаль, тепер не через Євробачення.

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, як я чую нову поспівку. Днями, а буває, ночами я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали.

Я хочу, щоб це стало світовим здобутком. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже прикро, щиро. Але буду шукати інший шлях", - висловилася Яна.

При цьому вона висловила захоплення потужним номером TVORCHI і висловила впевненість, що на Євробаченні він буде ще кращим.

KRUTЬ заявила, що цей Нацвідбір для неї останній

В Instagram бандуристка написала, що з "Євробаченням і її житті покінчено".

"Більше участі брати у відборах я не маю наміру. Україна вибрала свою пісню, із якою буде представляти сама себе", - написала Марина Круть.

Співачка додала, що у неї все добре, адже вона має свою унікальну дорогу.

Усього за право представити Україну боролися 10 учасників:

2TONE - Квітка Angelina - Stronger DEMCHUK - Alive FIINKA - Довбуш Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ - Колискова Moisei - I’m Not Alone OY Sound System - Ой, тужу Tember Blanche - Я вдома TVORCHI - Heart Of Steel

За результатами голосування суддів і глядачів, бали розділилися таким чином:

Гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel представить Україну на 67-му пісенному конкурсі у Ліверпулі, Велика Британія, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, в суботу 13 травня 2023 року.