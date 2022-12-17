TVORCHI перемогли в Нацвідборі на Євробачення: що відомо про тернопільських хлопців

Перше місце Нацвідбору на Євробачення 2023 здобув дует TVORCHI з вибуховим треком Heart Of Steel. Хлопці вже вдруге змагалися за участь в міжнародному пісенному конкурсі і нарешті стали переможцями.

Що відомо про тернопільських хлопців - читайте нижче в матеріалі Styler.

Андрій і Джеффрі випадково зустрілися на вулиці

TVORCHI - український музичний гурт з Тернополя, заснований 2018 року саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

На сьогодні вони мають вже мають чотири студійні альбоми та дев'ять синглів. . Виконують пісні українською та англійською мовами.

У травні 2021-го вони перемогли у номінаціях Найкращий попгурт, Найкращий альбом і Найкращий електронний хіт премії YUNA.

У липні 2022 року - ще дві премії YUNA за Найкраще концертне шоу та Найкращу пісню іншою мовою (Falling).

А 2020-го стали сенсацією Нацвідбору на Євробачення з піснею Bonfire, втім, поступившись Go_A.

І от нарешті хлопці їдуть на Євробачення 2023 уже з хітом Heart Of Steel!

Гурт активно допомагає ЗСУ (фото: instagram.com/tvorchi_official)

Хлопці познайомилися, коли Джеффрі приїхав з Нігерії на навчання. Андрій підійшов до нього на вулиці, щоб поспілкуватися і підтягнути свій рівень англійської. З'ясувалося, що у них багато спільного, а тому їх випадкова зустріч переросла у дружбу.

Пісні гурту не раз очолювали чарти

Пісня Believe, випущена три роки тому, кліп на яку зняли за 100 доларів, набрала мільйони переглядів на Youtube-каналі, а також посіла свого часу 9 місце в чартах Google Play в Україні.

31 січня 2020 року TVORCHI презентували пісню Bonfire, присвячену проблемам екології, - і з нею взяли участь у Національному відборі на Євробачення 2020 та пройшли у фінал.

Згодом Bonfire стала найпопулярнішою українською піснею 2020 року на європейській платформі Deezer. 12 місяців трек очолював топчарти платформи.

Студійні альбоми гурту:

The Parts (2018)

Disco Lights (2019)

13 Waves (2020)

Road (2021)

Синґли TVORCHI:

Slow (2017)

You (2017)

#не_танцюю (2019)

Bonfire (2020)

Мова тіла (2020)

Living My Life (2020)

Like It Like That (2020)

Віч-на-віч (2021)

Falling (2021)

Перемога у Нацвідборі 2023

Heart Of Steel під час фіналу Національного відбору на Євробачення отримала 9 балів від суддів і 10 - від глядачів.

Тепер український гурт представить Україну на 67-му пісенному конкурсі Євробачення у Ліверпулі у Великій Британії, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, в суботу 13 травня 2023 року.