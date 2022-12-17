Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 відбувся 17 грудня і визначив переможця, який і представить Україну у травні 2023 року у Ліверпулі, Велика Британія.
Дізнайтеся, хто переміг і дивіться яскраві відео шоу - у матеріалі Styler нижче.
На Євробачення поїде дует TVORCHI
Перше місце за результатами голосів суддів і глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Гурту віддали 9 балів судді і 10 - глядачі.
Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору.
Цікаво, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.
Друге місце у бандуристки KRUTЬ. Виконавиця отримала 10 балів від суддів і 8 від глядачів за свою Колискову.
Третє місце посіла Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яні Шемаєвій віддали 8 балів судді і 9 - глядачі.
Усього за право представити Україну боролися 10 учасників:
- 2TONE - Квітка
- Angelina - Stronger
- DEMCHUK - Alive
- FIINKA - Довбуш
- Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ - Колискова
- Moisei - I’m Not Alone
- OY Sound System - Ой, тужу
- Tember Blanche - Я вдома
- TVORCHI - Heart Of Steel
Зазначимо, що шоу проходило в укриття задля безпеки учасників. Ведучими стали Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко. До суддівського складу за результатами глядацького голосування увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.
Як голосували глядачі:
1 бал - Angelina
2 бали - OY Sound System
3 бали - Tember Blanche
4 бали - DEMCHUK
5 балів - 2TONE
6 балів - Moisei
7 балів - FIINKA
8 балів - KRUTЬ
9 балів - Jerry Heil
10 балів - TVORCHI
Як голосували судді:
1 бал - Moisei
2 бали - Tember Blanche
3 бали - Angelina
4 бали - 2TONE
5 балів - OY Sound System
6 балів - FIINKA
7 балів - DEMCHUK
8 балів - Jerry Heil
9 балів - TVORCHI
10 балів - KRUTЬ
Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2023
Перше місце букмекери віддали Україні ще до того, як було оголошено переможця Нацвідбору. Якщо ми здобудемо перемогу - вона стане другою поспіль, що є безпрецедентним для пісенного конкурсу.
Україні віддають 23%.
Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.
Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот: eurovisionworld.com)
Де буде конкурс
67-й пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі у Великій Британії, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.
Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, яка зараз має назву M&S Bank Arena Liverpool біля річки Мерсі в суботу 13 травня 2023 року.
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