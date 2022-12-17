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Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023

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Субота 17 грудня 2022 21:10
Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023 Євробачення 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 відбувся 17 грудня і визначив переможця, який і представить Україну у травні 2023 року у Ліверпулі, Велика Британія.

Дізнайтеся, хто переміг і дивіться яскраві відео шоу - у матеріалі Styler нижче.

На Євробачення поїде дует TVORCHI

Перше місце за результатами голосів суддів і глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Гурту віддали 9 балів судді і 10 - глядачі.

Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору.

Цікаво, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.

Друге місце у бандуристки KRUTЬ. Виконавиця отримала 10 балів від суддів і 8 від глядачів за свою Колискову.

Третє місце посіла Jerry Heil з треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Яні Шемаєвій віддали 8 балів судді і 9 - глядачі.

Усього за право представити Україну боролися 10 учасників:

  1. 2TONE - Квітка
  2. Angelina - Stronger
  3. DEMCHUK - Alive
  4. FIINKA - Довбуш
  5. Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR
  6. KRUTЬ - Колискова
  7. Moisei - I’m Not Alone
  8. OY Sound System - Ой, тужу
  9. Tember Blanche - Я вдома
  10. TVORCHI - Heart Of Steel

Зазначимо, що шоу проходило в укриття задля безпеки учасників. Ведучими стали Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко. До суддівського складу за результатами глядацького голосування увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

Як голосували глядачі:

1 бал - Angelina
2 бали - OY Sound System
3 бали - Tember Blanche
4 бали - DEMCHUK
5 балів - 2TONE
6 балів - Moisei
7 балів - FIINKA
8 балів - KRUTЬ
9 балів - Jerry Heil
10 балів - TVORCHI

Як голосували судді:

1 бал - Moisei
2 бали - Tember Blanche
3 бали - Angelina
4 бали - 2TONE
5 балів - OY Sound System
6 балів - FIINKA
7 балів - DEMCHUK
8 балів - Jerry Heil
9 балів - TVORCHI
10 балів - KRUTЬ

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2023

Перше місце букмекери віддали Україні ще до того, як було оголошено переможця Нацвідбору. Якщо ми здобудемо перемогу - вона стане другою поспіль, що є безпрецедентним для пісенного конкурсу.

Україні віддають 23%.

Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.

Названо переможця Нацвідбору на Євробачення 2023

Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (скриншот: eurovisionworld.com)

Де буде конкурс

67-й пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі у Великій Британії, яка прийматиме шоу замість України після перемоги у 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, яка зараз має назву M&S Bank Arena Liverpool біля річки Мерсі в суботу 13 травня 2023 року.

Дізнайтеся також, який прогноз по Євробаченню дала таролог.

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