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Евровидение 2023: шансы Украины на победу изменились после триумфа TVORCHI

TVORCHI после объявления победы (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Светлана Мащенко

После объявления победы группы TVORCHI в финале Национального отбора шансы Украины получить первенство на Евровидении 2023 года изменились. К сожалению, не в лучшую сторону.

Что об этом известно, читайте ниже в материале Styler.

Сколько процентов теперь дают Украине

На официальном букмекерском сайте конкурса еще вчера нам давали 23% на победу со значительным отрывом от ближайших конкурентов.

На следующий день после объявления победы тернопольского дуэта цифры изменились – теперь Украине дают 21%.

В первой десятке, кроме нас, Италия, Швеция, Британия, Испания, Норвегия, Греция, Франция, Австралия и Польша. Интересно, что они еще не назвали своих участников, так что показатели будут меняться не раз.

eurovisionworld.com/odds/eurovision (скриншот)

Где и когда состоится Евровидение

Группа TVORCHI с песней Heart Of Steel представит Украину на 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле, Великобритания, которая будет принимать шоу вместо Украины после победы в 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania.

Гранд-финал Евровидения 2023 года состоится на Liverpool Arena, в субботу 13 мая 2023 года.

Напомним, что основная борьба на Нацотборе шла между TVORCHI, бандуристкой KRUTЬ с песней Колискова и Jerry Heil с треком WHEN GOD SHUT THE DOOR. Девушки заняли второе и третье места соответственно.

Раньше мы писали, как на победу TVORCHI отреагировали другие фавориты Национального отбора.

Также читайте, что известно о победителях Нацотбора.

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