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Эвакуация украинцев из Ухани: что происходит в Новых Санжарах сейчас и как выглядит изоляция

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 12:40
Эвакуация украинцев из Ухани: что происходит в Новых Санжарах сейчас и как выглядит изоляция
Что происходит в Новых Санжарах 21 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Эвакуированные украинце в шоке от "теплого" приема - их охраняет полиция

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обернулась скандалом и акцией протеста в Полтавской области. Местные жители были категорически против размещения эвакуированных украинцев на карантин в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары".

Агрессивно настроенные люди перекрыли дорогу и даже пошли на конфликт с полицией. Некоторые граждане обстреляли автобусы с эвакуированными камнями и разбили окна. В стычках пострадали 9 полицейских, четырех врачи отпустили домой после оказания первой помощи, еще пять человек находится на стационарном лечении.

Как сообщили в пресс-службе МВД, по состоянию на пятницу, ситуация в Новых Санжарах спокойная. Всех агрессивно настроенных жителей задержали и доставили в территориальные отделы полиции. После проверки документов и опросов, их в рамках досудебного расследования, отпустили домой. Одного человека оставили под стражей по статье 208 ККУ.

Сотрудники правоохранительных органов Полтавской области несут службу в усиленном режиме и охраняют санаторий, в котором разместили эвакуированных украинцев. У них нет возможности контактировать с гражданами из санатория.

Ситуация в Новых Санжарах после бунта

Кроме эвакуированных украинцев, в обсервации находятся также члены экипажа и медики. Кроме того, в Новых Санжарах сейчас находится министр МВС Арсен Аваков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая. Как сообщают журналисты, так же там присутствуют и депутаты от партии "Слуга народа".

Как сообщают журналисты "Центрального", на улицах Новых Санжар людей практически нет. В местной школе из 900 учеников на занятие пришло около половины, а администрация учебного заведения сообщила, что родители соберутся на внеочередное школьное собрание.

Эвакуация украинцев из Ухани: что происходит в Новых Санжарах сейчас и как выглядит изоляцияНовые Санжары после бунта (Фото: central-ua.tv)

Однако на этом приключения украинцев из Ухани не закончились – после поселения они начали делиться фотографиями и видео апартаментов, где им придется провести не менее 14 дней.

Как сообщил Владимир Богданов, директор балетной группы FashionPa, которую эвакуировали из Китая с остальными украинцами, танцоры здоровы, но находятся в шоковом состоянии.

"Сложно молчать, когда нужно сказать! Я директор FashionPa Ballet, мои 17 артистов из Кривого Рога прилетели из Уханя в Украину. Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей! Мы принципиально не давали комментариев для СМИ, чтобы не навредить людям, которых эвакуировали. Очень много негатива в комментариях, даже не хочется дублировать это. Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно!" – написал Богданов.

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