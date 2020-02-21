ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский позвонил украинке, которая осталась в Китае из-за собаки: что сказал президент

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 11:22
Зеленский позвонил украинке, которая осталась в Китае из-за собаки: что сказал президент
Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Украинке Анастасии Зинченко в Ухане позвонил президент Украины

В Ухане осталась украинка, которую не пустили на борт самолета из-за собаки. Анастасия Зинченко не захотела покидать Китай без своего четвероногого друга. На собаку породы померанский шпиц у нее не было документов. Немного ранее девушка обвинила украинское посольство в том, что они не предоставили документы китайской стороне. По ее словам, она осталась в квартире одна без запаса еды и воды.

21 февраля девушка опубликовала видео, на котором показала, как ей позвонил якобы президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере, так он мужчина ей представился. Ролик Анастасия выложила на страничке в Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский .Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала Анастасия.

"Я недавно узнал, что вы остались в Китае. Что я хочу сказать, что мы вас в беде не оставим, поэтому я решил вам лично позвонить. Мы вас обязательно вернем", - сказал на видео мужчина, представившийся Зеленским.

В комментариях пользователи поинтересовались, как Настя узнала, что ей будет звонить президент, как она успела записать видео?

"Настя, а как ты узнала, что он будет звонить, чтобы включить запись? Сначала из администрации предупредили, или прям сразу сам Зеленский?" - спросил один из пользователей.

На что Зинченко ему ответила, что вначале ей позвонила его секретарь и предупредила что через 10 минут с ней будет говорить Владимир Зеленский.

Зеленский позвонил украинке, которая осталась в Китае из-за собаки: что сказал президент

Скриншот комментариев

В комментарии Styler пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что девушке в Ухань звонил действительно президент.

"Да, президент Украины вчера позвонил Анастасии Зинченко. Это был человечный поступок. Он успокоил девушку и сообщил, что делается все возможное для его возвращения", - сказала она.

Коронавирус скоро исчезнет: названа дата Жечь будем! Жители Новых Санжар поразили дикими нападками на эвакуированных украинцев
Новости Украины вирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь