Фото: столкновения в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Сейчас задержан один мужчина

Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах, где вчера протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам начальника полиции, в настоящее время задержан один причастный к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, который пытался наехать на правоохранителей. Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто вчера нарушал закон.

"У нас есть одно лицо, которое задержано. Местный житель пытался наехать на сотрудников спецподразделения. Всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные. Сегодня, анализируя ситуацию, которая сложилась, мы видим там и посторонних лиц. Они будут также идентифицированы, установлены и привлечены к ответственности", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Полтавской области открыла 5 уголовных производств по факту столкновений в Новых Санжарах. Правоохранители открыли дела по статьям 293, 294, 161, 279 и 345 Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что по данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, правоохранители в течение суток в Новых Санжарах задержали 24 человека. Клименко отмечал, что по факту столкновения будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протеста.