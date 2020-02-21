ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах

Новости » Общество     21.02.2020 - 12:01
Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах
Фото: столкновения в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Сейчас задержан один мужчина

Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах, где вчера протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам начальника полиции, в настоящее время задержан один причастный к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, который пытался наехать на правоохранителей. Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто вчера нарушал закон.

"У нас есть одно лицо, которое задержано. Местный житель пытался наехать на сотрудников спецподразделения. Всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные. Сегодня, анализируя ситуацию, которая сложилась, мы видим там и посторонних лиц. Они будут также идентифицированы, установлены и привлечены к ответственности", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Полтавской области открыла 5 уголовных производств по факту столкновений в Новых Санжарах. Правоохранители открыли дела по статьям 293, 294, 161, 279 и 345 Уголовного кодекса Украины.

Также РБК-Украина писало, что по данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, правоохранители в течение суток в Новых Санжарах задержали 24 человека. Клименко отмечал, что по факту столкновения будет проведено соответствующее расследование действий активных участников протеста.

Полиция сообщила о состоянии пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах Полиция отпустила 23 задержанных демонстрантов в Новых Санжарах
Новости Украины полицияПолтавская областьвирусстолкновения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь