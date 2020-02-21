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Евакуація українців з Ухані: що відбувається у Нових Санжарах зараз і як виглядає ізоляція

STYLERЖиття    21.02.2020 - 12:40
Евакуація українців з Ухані: що відбувається у Нових Санжарах зараз і як виглядає ізоляція
Що відбувається в Нових Санжарах 21 лютого (Колаж РБК-Україна)

Евакуйовані українця в шоці від "теплого" прийому - їх охороняє поліція

Евакуація українців з китайського міста Ухань обернулася скандалом і акцією протесту в Полтавській області. Місцеві жителі були категорично проти розміщення евакуйованих українців на карантин у санаторії Національної гвардії "Нові Санжари".

Агресивно налаштовані люди перекрили дорогу і навіть пішли на конфлікт з поліцією. Деякі громадяни обстріляли автобуси з евакуйованими камінням і побили вікна. У сутичках постраждали 9 поліцейських, чотирьох лікарі відпустили додому після надання першої допомоги, ще п'ять чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні.

Як повідомили в прес-службі МВС, за станом на п'ятницю, ситуація в Нових Санжарах спокійна. Всіх агресивно налаштованих жителів затримали і доставили у територіальні відділи поліції. Після перевірки документів і опитувань, в рамках досудового розслідування, відпустили додому. Одну людину залишили під вартою за статтею 208 ККУ.

Співробітники правоохоронних органів Полтавської області несуть службу в посиленому режимі і охороняють санаторій, в якому розмістили евакуйованих українців. У них немає можливості контактувати з громадянами з санаторію.

Ситуація в Нових Санжарах після бунту

Крім евакуйованих українців, в обсервації знаходяться також члени екіпажу і медики. Крім того, у Нових Санжарах зараз перебуває міністр МВС Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Як повідомляють журналісти, так само там присутні та депутати від партії "Слуга народу".

Однак на цьому пригоди українців з Ухані не закінчилися – після поселення вони почали ділитися фотографіями та відео апартаментів, де їм доведеться провести не менше 14 днів.

Як повідомив Володимир Богданов, директор балетної групи FashionPa, яку евакуювали з Китаю з іншими українцями, танцюристи здорові, але перебувають у шоковому стані.

"Важко мовчати, коли потрібно сказати! Я директор FashionPa Ballet, мої 17 артистів з Кривого Рогу прилетіли з Уханя в Україну. Всі здорові, все добре, температури немає, симптомів немає. Є шок від дороги, негативу і дикості людей! Ми принципово не давали коментарів для ЗМІ, щоб не нашкодити людям, яких евакуювали. Дуже багато негативу в коментарях, навіть не хочеться дублювати це. Я готовий поїхати до своїх і провести з ними час на карантині, мені не страшно!" – написав Богданов.

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